Машина как у «The Beatles» ищет владельца

{{material_127750}}Автомобили MINI в свое время были очень популярными среди звезд шоу-бизнеса и аристократов. Точно такие же «Мини» от Ратфорда были и у всех участников The Beatles. Ателье Нarold Radford & Co Limited стало известным всему миру благодаря таким проектам, как переделка Bentley и Rolls-Royce. Например, заказчик пожелал, чтобы из Bentley Countryman сделали не только роскошный городской автомобиль, но и удобное средство передвижения для дальних поездок. Переделкой MINI ателье занялось в шестидесятые.Миниатюрные хэтчбеки после посещения ателье Нarold Radford & Co Limited отличались особой окраской кузова, сдвижной матерчатой крышей, колесами из магниевого сплава и прожекторами на решетке радиатора.Салоны переделанных MINI напоминали «Роллс-Ройсы». Здесь присутствовала дорогая кожа, напольные покрытия были выполнены из шерсти, а руль и панель были изготовлены из натурального дерева. Такие автомобили придавали особый статус владельцу. Покупателями в свое время были промышленные магнаты, актеры и музыканты.

2020-03-12