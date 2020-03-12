12 марта 2020, 19:30
Машина как у «The Beatles» ищет владельца
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Фото: motor.ru
Французская реставрационная мастерская My Mini Revolution представила раритетный MINI 1966 года выпуска. Над образом автомобиля потрудились мастера из кузовного ателье Harold Radford & Co Limited.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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Ателье Нarold Radford & Co Limited стало известным всему миру благодаря таким проектам, как переделка Bentley и Rolls-Royce. Например, заказчик пожелал, чтобы из Bentley Countryman сделали не только роскошный городской автомобиль, но и удобное средство передвижения для дальних поездок. Переделкой MINI ателье занялось в шестидесятые.
Миниатюрные хэтчбеки после посещения ателье Нarold Radford & Co Limited отличались особой окраской кузова, сдвижной матерчатой крышей, колесами из магниевого сплава и прожекторами на решетке радиатора.
Салоны переделанных MINI напоминали «Роллс-Ройсы». Здесь присутствовала дорогая кожа, напольные покрытия были выполнены из шерсти, а руль и панель были изготовлены из натурального дерева. Такие автомобили придавали особый статус владельцу. Покупателями в свое время были промышленные магнаты, актеры и музыканты.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
Равона R2 на механике Нет!
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