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12 марта 2020, 19:30

Машина как у «The Beatles» ищет владельца

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Фото: motor.ru
Французская реставрационная мастерская My Mini Revolution представила раритетный MINI 1966 года выпуска. Над образом автомобиля потрудились мастера из кузовного ателье Harold Radford & Co Limited.
Машина как у The Beatles ищет владельца

Фото: motor.ru

Машина как у The Beatles ищет владельца

Фото: motor.ru

Машина как у The Beatles ищет владельца

Фото: motor.ru

Машина как у The Beatles ищет владельца

Фото: motor.ru

Машина как у The Beatles ищет владельца

Фото: motor.ru

Машина как у The Beatles ищет владельца

Фото: motor.ru

Машина как у The Beatles ищет владельца
Машина как у The Beatles ищет владельца
Машина как у The Beatles ищет владельца
Машина как у The Beatles ищет владельца
Машина как у The Beatles ищет владельца
Машина как у The Beatles ищет владельца
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Автомобили MINI в свое время были очень популярными среди звезд шоу-бизнеса и аристократов. Точно такие же «Мини» от Ратфорда были и у всех участников The Beatles. 

Ателье Нarold Radford & Co Limited стало известным всему миру благодаря таким проектам, как переделка Bentley и Rolls-Royce. Например, заказчик пожелал, чтобы из Bentley Countryman сделали не только роскошный городской автомобиль, но и удобное средство передвижения для дальних поездок. Переделкой MINI ателье занялось в шестидесятые.

Миниатюрные хэтчбеки после посещения ателье Нarold Radford & Co Limited отличались особой окраской кузова, сдвижной матерчатой крышей, колесами из магниевого сплава и прожекторами на решетке радиатора.

Салоны переделанных MINI напоминали «Роллс-Ройсы». Здесь присутствовала дорогая кожа, напольные покрытия были выполнены из шерсти, а руль и панель были изготовлены из натурального дерева. Такие автомобили придавали особый статус владельцу. Покупателями в свое время были промышленные магнаты, актеры и музыканты.

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
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Машина как у «The Beatles» ищет владельца
{{material_127750}}Автомобили MINI в свое время были очень популярными среди звезд шоу-бизнеса и аристократов. Точно такие же «Мини» от Ратфорда были и у всех участников The Beatles. Ателье Нarold Radford & Co Limited стало известным всему миру благодаря таким проектам, как переделка Bentley и Rolls-Royce. Например, заказчик пожелал, чтобы из Bentley Countryman сделали не только роскошный городской автомобиль, но и удобное средство передвижения для дальних поездок. Переделкой MINI ателье занялось в шестидесятые.Миниатюрные хэтчбеки после посещения ателье Нarold Radford & Co Limited отличались особой окраской кузова, сдвижной матерчатой крышей, колесами из магниевого сплава и прожекторами на решетке радиатора.Салоны переделанных MINI напоминали «Роллс-Ройсы». Здесь присутствовала дорогая кожа, напольные покрытия были выполнены из шерсти, а руль и панель были изготовлены из натурального дерева. Такие автомобили придавали особый статус владельцу. Покупателями в свое время были промышленные магнаты, актеры и музыканты.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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