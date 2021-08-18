Mercedes-Benz выпустил недорогой автомобиль для поездок к бабушке в деревню
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Внешне «вездеходный» C-Class All-Terrain можно узнать по защитным накладкам из черного пластика на пороги, бамперы и колесные арки. Кроме того, универсал отличается иной радиаторной решеткой и меньшим количеством хромированных элементов. Покупатели смогут выбирать между бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 258 л.с. и 2,0-литровым дизелем, развивающим 200 сил. Оба агрегата дополнены стартер-генератором по системе mild hybrid, добавляющим 20 сил при разгоне и работают в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Новинку обещают привезти в Россию, но точные сроки пока не называются. В Европе продажи стартуют осенью.
- 179 000 РMercedes C-класс 1997 в Москве
- 179 000 РMercedes C-класс 1998 в Москве
- 1 450 000 РMercedes C-класс 2014 в Москве
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- 700 000 РMercedes C-класс 2008 в Москве
- 3 150 000 РMercedes C-класс AMG 2015 в Москве
- 1 897 777 РMercedes C-класс 2015 в Москве
- 1 695 000 РMercedes C-класс 2014 в Москве
- 1 835 000 РMercedes C-класс 2017 в Москве
- 990 000 РMercedes C-класс 2013 в Москве
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