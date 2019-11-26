26 ноября 2019, 15:56
Самые надежные кроссоверы в возрасте до 10 лет
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Фото: autobild.de
Немецкая ассоциация технического надзора (TÜV) опубликовала очередной рейтинг самых надежных кроссоверов. Названы победители по пяти возрастным категориям. Эксперты каждый год проводят техосмотры, документируют техническое состояние различных автомобилей и сообщают об их сильных и слабых сторонах.
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Для удобства все кроссоверы разделили на пять возрастных категорий. В первой, самой молодой (2 – 3 года), лидерами стали Mercedes GLC, Mazda CX-3 и Audi Q5. К немецким кроссоверам у экспертов претензий не было. У Mazda CX-3 отметили подтормаживающую медиасистему и жесткие амортизаторы. В следующей категории (4 – 5 лет) лучшими были признаны Opel Mokka, Audi Q5 и Mitsubishi ASX. Для Mokka советовали выбирать моторы помощнее, плюс автомобиль был замечен в повышенном расходе масла. При покупке Mitsubishi ASX рекомендуют обратить внимание на выхлопную систему и эффективность тормозов. К Audi Q5 вновь нет никаких претензий.
В категории 6 – 7 лет самыми надежными стали Audi Q5, Mazda CX-5 и Mini Countryman. Тестовый Audi Q5 преодолел 118 тысяч километров и не вызвал нареканий специалистов. Тем не менее, при покупке такого автомобиля не лишним будет внимательно осмотреть подвеску. Аналогичный совет касается и Mazda CX-5. У Mini Countryman эксперты TÜV отметили потерю масла в двигателе и трансмиссии. В категории 8 – 9 лет пальму первенства отдали BMW X1, Audi Q5 и Honda CR-V. У баварского кроссовера со временем начинает дребезжать люк на крыше и возможны проблемы со стояночным тормозом. Японская Honda CR-V отдельной похвалы заслужила благодаря надежной подвеске, но внимание стоит обратить на рулевое управление. У дизельных версий может выйти из строя топливный насос. К Audi Q5 на протяжении 9 лет, по-прежнему, вопросов нет.
Наконец, в самой солидной возрастной категории (10 – 11 лет) наиболее надежными были признаны Honda CR-V, Volkswagen Tiguan и BMW X3. Третье поколение Honda CR-V – это качество и дизайн, неподвластные времени. На некоторых экземплярах встречаются проблемы с коробкой передач, но в основном претензий к машине у экспертов нет. У Volkswagen Tiguan слабым местом стал ремень ГРМ и рычаги передней подвески. Кроссоверы BMW X3 «поджирают» масло, а рельсы панорамного люка могут сломаться.
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Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
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