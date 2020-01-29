29 января 2020, 08:35
Mitsubishi тестирует рестайлинговый Eclipse Cross
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Компания Mitsubishi готовится обновить кроссовер Eclipse Cross. Первые тестовые прототипы были замечены на дорогах общего пользования в Германии. В продаже новинка может появиться до конца 2020 года.
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Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross получит новую Х-образную радиаторную решетку и характерную двухэтажную оптику: тонкие фары, расположенные над крупными четырехугольными нишами противотуманок. Кроме того, изменения коснутся переднего бампера и обвеса по бокам. Сзади появятся новые фонари, бампер и другой спойлер с выемкой под стоп-сигнал по середине. Остекление двери багажника больше не будет двухсекционным.
В оформлении интерьера могут предложить новые варианты отделки, обновить программное обеспечение медиасистемы и слегка освежить панель приборов. В технической части масштабных изменений также не ожидается. Сейчас для России Mitsubishi Eclipse Cross оснащается безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора (150 л.с., 250 Нм) и бесступенчатой коробки передач CVT. Европейским покупателям доступна еще и дизельная версия с 2,2-литровым двигателем.
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А почему двигатель для России дефорсировали? 163 лошади для нас слишком много? Хотя в смысле дорожного налога, эти 13 лошадей имеют большое значение. Сейчас посчитал - ощутимая разница.
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
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