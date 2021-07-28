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28 июля 2021, 15:44

Мы знаем, как определить основные неисправности стартера и генератора

Надеемся, что лузеров здесь нет, и все со школьной скамьи усвоили простую истину: для запуска автомобиля требуется аккумулятор – именно он подает ток на стартер двигателя.
Фото: kmarket21.ru
Мы знаем как определить основные неисправности стартера и генератора
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Фото: moskva.skidkom.ru

Но в одиночку батарея в дороге может дать слабину, поэтому ей требуется серьезный «напарник». Таковым в нашем случае выступает генератор, который и подпитывает ее энергией. Если вкратце и грубо, именно так выглядит классическая схема пуска и электроснабжения бортовой сети автомобиля. Проблемы в ее работе никому не нужны, ибо тогда автомобиль не сможет двинуться с места. Давайте с помощью сервисменов усвоим, как распознать и, возможно, устранить поломки стартера и генератора.

АКБ – стартер - генератор

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы даем ход электрическому току - от АКБ он сразу подается на стартер, и тот, в свою очередь, через тяговое реле приводит в движение маховик двигателя и поршни. Горючее воспламеняется от искры свечей зажигания — и, в общем-то, дело сделано: двигатель запускается. Все происходит в мгновенье ока; рассматриваемая нами связка, выполнив возложенную на нее задачу, отключается. До следующего раза.

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Мотор «забарабанил», и только после этого в работу вступает генератор. Его основная функция, еще раз повторимся, - поддерживать «боеспособность» аккумуляторной батареи, преобразуя механическую энергию от вращения ДВС в электрическую. Плюс такая важная задача, как питание находящихся на борту автомобиля электроприборов, будь то прикуриватель или головная светооптика.

Работа стартера носит, если так можно выразиться, эпизодический характер. При этом онберет на себя колоссальную нагрузку. Электромотор - узел компактный, при этом раскручивает тяжелый силовой агрегат автомобиля. Потом надо помнить, что условия для запуска у нас зачастую далеки от идеальных – скажем, в сильный мороз рабочие жидкости банально густеют, да и сами движки порой «убитые», и стартеру приходится вдвойне тяжело.

На фоне стартера генератор – этакий трудяга, работающий без отдыха ровно столько, сколько едет автомобиль. Оба агрегата, как мы понимаем, рано или поздно подвержены износу, поскольку неизбежно вырабатывают свой ресурс. Специалисты свидетельствуют, что первые звоночки могут появитьсягде-то через 4-5 лет после выезда автомобиля из шоу-рума.А у «бэушных» машин к работе стартера и генератора следует внимательно прислушиваться после пробега 120 тыс. км. На что же следует обращать внимание?

Признаки неисправностей

Основных четыре. Первая - отсутствие реакции на поворот ключа зажигания. Это когда стартер срабатывает лишь после нескольких попыток или не срабатывает вовсе. Вторая – не происходит запуска двигателя, притом что сам стартер начинает вращаться (можно услышать характерный звук при повороте ключа зажигания). Третья - после запуска двигателя стартер не отключается, а продолжает вращаться. И, наконец, когда во время движения есть заметные посторонние звуки (типа шума и скрежета).

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Своими силами можно быстро устранить, пожалуй, единственную причину — проблему с питанием стартера от аккумуляторной батареи (она разряжена, контакты недостаточно зажатые и т. д.). Но если вы уверены, что по этой части проблемы точно отсутствуют, значит, стартер безальтернативно нуждается в ремонте или замене.

Мерцающий свет, свист ремня

Повторимся: основная задача генератора — восполнять заряд аккумулятора и питать в дороге всю бортовую электронику автомобиля. Здесь и только здесь надо искать подсказки, указывающие на проблемы с генератором.

Вот характерные примеры. Постоянно низкий уровень заряда АКБ  (даже если ее недавно меняли или проверяли). Проблемы с запуском двигателя (силы тока от батареи не хватает на то, чтобы запустить стартер). Более тусклый, чем положено, и мерцающий свет фар. Постоянно горящая или периодически включающаяся контрольная лампа зарядки батареи на приборной панели.

Другим слабым местом при исправном генераторе может оказаться приводной ремень, соединяющий его с двигателем. Характерный признак здесь следующий: после запуска двигателя из-под капота то и дело раздается нечто вроде свиста. Возможно, приводной ремень генератора провис или износился, и его необходимо либо подтянуть, либо обновить.

Промедление в вопросе проверки работы генератора нежелательно - в дороге аккумулятор просто останется без зарядки, а двигатель — без источника энергии. Следовательно, двинуться с места без буксира или эвакуатора будет проблематично.

Ремонт или замена?

Чисто теоретически разобраться, что именно произошло со стартером или генератором, можно самостоятельно. Однако на практике лучше обратиться за помощью к специалистам автосервиса, использующим соответствующий диагностический стенд. А все потому, что многие поломки данных узлов требуют либо сложного ремонта, либо замены стартера или генератора на новый.

Спросите, что лучше: ремонт или замена? Это, как правило, вопрос целесообразности. Основное преимущество ремонта — более низкая стоимость (если, конечно, вы доверили работы профессиональному специалисту). В свою очередь замена позволяет не волноваться за судьбу узла ближайшие несколько лет, причем это спокойствие подтверждается гарантией завода-изготовителя.

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