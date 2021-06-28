На Москву обрушился мощный ураган: затоплено метро, сгорела подстанция, рухнул кран, утонуло такси, а крышу снесло на каршеринг
Фото: moslenta.ru
В некоторых районах из-за непогоды было парализовано движение трамваев. Оказались затоплены несколько станций метро на Калужско-Рижской и Филевской линиях. Закрыт проезд по улице Правды. Там с дома порывами ветра сорвало металлическую крышу. Обломки рухнули на припаркованные друг за другом вдоль тротуара автомобили каршеринга.
По данным МЧС, порывы ветра достигали 17 – 22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. На улицах дежурят сотни бригад и единиц техники ГУП «Мосводосток», расчищающих водоприемные решетки и водосточные колодцы.
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