На торги выставлен Ford Bronco 1970 г.в., принадлежавший экс-чемпиону «Формулы-1» Дженсону Баттону
Фото: Collecting Cars
Этот Ford Bronco 1970 года принадлежал Баттону последние 4 года. За этот период автомобиль был восстановлен и стал, своего рода, винтажным крейсером под открытым небом.
Попавший на аукцион экземпляр - грузовик, базирующийся на первом поколении «4×4», правда, с некоторыми доработками, представленными Button. С точки зрения производительности, автомобиль питается от атмосферного 4,9-литрового V8 с непосредственным впрыском топлива, который работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Над модернизацией впрыска топлива поработали спецы Fitech, автомобиль оснащен фильтром Edelbrock и комплектом зажигания MSD. У него усилитель рулевого управления Borgeson и новая рулевая колонка. Bronco, как видим, приподнят, у него подвеска с амортизаторами Bilstein, 17-дюймовые легкосплавные колеса Method с шинами BFGoodrich All-Terrain.
С эстетической точки зрения, он хорош во всех отношениях: красивая темно-синяя отделка, прекрасно дополняемая красными акцентами на передней решетке, крюках буксира и надписи Ford. До конца торгов еще пара дней, в настоящее время за машину готовы отдать 85 000 долларов. Кто больше?
Чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» 2009 года Дженсон Баттон в последнее время продал несколько машин, среди последних - Ferrari Carrera GT и McLaren P1.
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