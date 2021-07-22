Начиная с осени, самый доступный купе-кроссовер Infiniti QX55 обойдется в 4 170 000 рублей
Фото: Infiniti
Предусмотрено 4 комплектации – Luxe, Essential, Essential Proassist и Essential Proactive. Что есть в базе? Собственно говоря, много чего: 2-литровый двигатель VC-Turbo мощностью 249 л.с., полноприводная трансмиссия, бесступенчатый вариатор, 20-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, люк с электроприводом в крыше, электропривод пятой двери, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, широкий набор средств активной и пассивной безопасности (включая 8 подушек безопасности, эйрбэги для защиты коленей водителя и переднего пассажира, систему динамической стабилизации VDC и т.п.).
В максимальном исполнении предлагается, ко всему прочему, прямое адаптивное рулевое управление и системы предотвращения выхода из полосы движения и предотвращения столкновения в слепой зоне.
Жирных сливок новому QX55 явно не сорвать – продажи бренда в России особой массовостью не отличаются. Согласно данным АЕБ, в первом полугодии 2021-го наши соотечественники сообща приобрели всего 1168 новых автомобилей Infiniti. Для сравнения: Lexus сумел реализовать за указанный период времени 10 505 ед.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 2 095 000 РCitroen SpaceTourer 2018 в Москве
- 238 000 РFord Focus 2006 в Москве
- 249 000 РFord Focus 2002 в Москве
- 400 000 РВАЗ (Lada) 2109 1989 в Москве
- 4 749 000 РBMW 6 серия GT 2019 в Москве
- 1 790 000 РLexus LS 2012 в Москве
- 595 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 720 000 РJaguar X-Type 2007 в Москве
- 2 620 000 РMercedes CLA-класс 2019 в Москве
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