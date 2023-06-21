Названа процедура, которая поможет снизить расход топлива и продлить жизнь мотору

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Редакция сайта Тарантас Ньюс разобралась, правда ли промывка топливной системы способна увеличить ресурс мотора, повысить мощность и снизить расход топлива. В процессе эксплуатации в камере сгорания ДВС, в патрубках и на форсунках скапливается нагар и отложения. Все это приводит к просадке мощности, повышению расхода и некорректной работе агрегата. Устранить засор топливной системы поможет промывка.

Существует несколько способов чистки топливной системы. Выбор метода зависит от степени засорения. Например, в целях профилактики в топливо добавляют специальные моющие присадки. Полноценная чистка обычно включает в себя промывку форсунок и ТНВД у дизельных автомобилей.

Фото: unsplash.com

Главными признаками засорения считаются проблемы с запуском двигателя, снижение мощности, увеличение расхода топлива, плавающие обороты на холостых и под нагрузкой, а также индикатор Check Engine, горящий на приборной панели. В качестве профилактических мер автомеханики рекомендуют не заправляться на сомнительных АЗС, держать не менее половины бака топлива (чтобы не скапливался конденсат), своевременно менять фильтры и проводить промывку топливной системы через каждые 30 – 40 тысяч километров пробега.

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