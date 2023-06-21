Названа процедура, которая поможет снизить расход топлива и продлить жизнь мотору
Существует несколько способов чистки топливной системы. Выбор метода зависит от степени засорения. Например, в целях профилактики в топливо добавляют специальные моющие присадки. Полноценная чистка обычно включает в себя промывку форсунок и ТНВД у дизельных автомобилей.
Главными признаками засорения считаются проблемы с запуском двигателя, снижение мощности, увеличение расхода топлива, плавающие обороты на холостых и под нагрузкой, а также индикатор Check Engine, горящий на приборной панели. В качестве профилактических мер автомеханики рекомендуют не заправляться на сомнительных АЗС, держать не менее половины бака топлива (чтобы не скапливался конденсат), своевременно менять фильтры и проводить промывку топливной системы через каждые 30 – 40 тысяч километров пробега.
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Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
21.06.2023, 14:39
Итоги международной конференции «ТРИЛОГИЯ»
13 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) состоялась XIII Ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ», посвященная актуальным вопросам транспорта и логистики.Читать далее
-
21.06.2023, 09:00
Известный автоюрист объяснил, почему ограничение в 30 км/ч опаснее 50 км/ч
Общественники по всему миру ратуют за снижение лимитов скорости в городах. Сейчас в большинстве стран водителям разрешено передвигаться со скоростью не более 50 – 60 км/ч, но активисты настаивают, что это чересчур быстро. Эксперт объяснил, почему от таких инициатив больше вреда, чем пользы.Читать далее
-
20.06.2023, 12:16
В Россию привезли роскошный минивэн: он больше и мощнее Toyota Alphard и тратит всего 6 литров бензина на «сотню»
Китайские автомобили постепенно приходят на смену японским и европейским моделям во всех сегментах российского авторынка. Дилер привез в страну новейший минивэн GAC Trumpchi E9, который превосходит Toyota Alphard по многим показателям.Читать далее
-
20.06.2023, 09:00
С аукциона продадут потрепанную ураганом коллекцию из 20 автомобилей Ferrari
Уникальную коллекцию автомобилей Ferrari, обнаруженную в разрушенном ураганом амбаре, продадут с аукциона RM Sotheby's. Собрание насчитывает 20 машин, каждая из которых имеет свою удивительную историю.Читать далее
-
19.06.2023, 11:27
Новосибирский полицейский приехал в отпуск в Петербург и сбил на самокате ребенка: инцидент попал на видео
Сотрудник полиции из Новосибирской области приехал в отпуск в Санкт-Петербург. Теплым субботним вечером он решил покататься в Колпино на самокате и на площадке с фонтанами сбил 9-летнего мальчика.Читать далее
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