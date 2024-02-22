Названы 10 самых дорогих автомобильных брендов в мире. И еще 10 самых сильных

Ранее мы писали Tesla уступает лидерство на рынке «китайцам» Знаковое событие произошло на рынке электрокаров в третьем квартале 2023 года. Два крупнейших мировых производителя ... Читать далее

рейтинге самых дорогих автомобильных брендов прошлого года Tesla вырвалась в лидеры, сместив вниз таких признанных автогигантов как Toyota и Mercedes-Benz. В 2024 году Mercedes-Benz удалось пододвинуть Tesla на второе место, а Toyota так и осталась третьей. Падение Tesla произошло на фоне скандалов вокруг фигуры Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя электромобилей и стоимость всего бренда в целом.

Четвертое место в списке самых дорогих брендов занял Porsche, а BMW опустилась на пятую строчку. Шестое место по-прежнему занимает Volkswagen, а седьмое – Honda. Корейский Hyundai поменялся местами с американским Ford и теперь занимает восьмую строчку. Замыкает ТОП-10 Audi, как и годом ранее. Самым дорогим китайским брендом стал BYD. За год его стоимость выросла на 20% и достигла 12,1 млрд долларов.

Фото: Brand Finance

Самым сильным автомобильным брендом в мире стал итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей Ferrari. Он получил 90 баллов из 100 и финансовый рейтинг AAA+. Эксперты отметили высокие показатели известности, рекомендаций и репутации бренда, а также оптимистичные прогнозы развития. Также в число сильных брендов вошла Toyota (второе место) и индийская Maruti Suzuki (третье место). Интересно, что в ТОП-10 самых сильных брендов мира попали сразу три индийских. Tata стала шестой, а Mahindra десятой.

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