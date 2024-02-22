Названы 10 самых дорогих автомобильных брендов в мире. И еще 10 самых сильных
Четвертое место в списке самых дорогих брендов занял Porsche, а BMW опустилась на пятую строчку. Шестое место по-прежнему занимает Volkswagen, а седьмое – Honda. Корейский Hyundai поменялся местами с американским Ford и теперь занимает восьмую строчку. Замыкает ТОП-10 Audi, как и годом ранее. Самым дорогим китайским брендом стал BYD. За год его стоимость выросла на 20% и достигла 12,1 млрд долларов.
Самым сильным автомобильным брендом в мире стал итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей Ferrari. Он получил 90 баллов из 100 и финансовый рейтинг AAA+. Эксперты отметили высокие показатели известности, рекомендаций и репутации бренда, а также оптимистичные прогнозы развития. Также в число сильных брендов вошла Toyota (второе место) и индийская Maruti Suzuki (третье место). Интересно, что в ТОП-10 самых сильных брендов мира попали сразу три индийских. Tata стала шестой, а Mahindra десятой.
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КамАЗ в три раза увеличит количество беспилотных грузовиков на трассе М-11 между Москвой и Петербургом. Новые машины появятся в течение полугода
Минтранс ввел бесплатный проезд по автомагистрали М-11 «Нева» для беспилотных автомобилей. Вслед за этим КамАЗ объявил, что намерен к сентябрю втрое увеличить автопарк своих автономных грузовиков.Читать далее
-
22.02.2024, 08:19
Южная Корея вводит новые ограничения на экспорт автомобилей в Россию. Чем это грозит
Южная Корея вводит новые санкции в отношении России. Ограничения вступают в силу с 24 февраля 2024 года. Среди прочего они касаются экспорта в нашу страну автомобилей с двигателем объемом более 2 литров.Читать далее
-
22.02.2024, 07:38
Корабль снес пролет автомобильного моста. Есть погибшие
Ранним утром в китайском проливе Хунци Лишуй контейнеровоз, проходя под автомобильным мостом, задел его конструкцию. В результате целый пролет рухнул вниз вместе с проезжавшими по нему машинами.Читать далее
-
22.02.2024, 07:04
Как оспорить штраф за нарушение разметки, если ее замело снегом
Штрафы за нарушение требований разметки зачастую выносят на основании данных, полученных с дорожных камер. Саму разметку иногда заметает снегом или заливает грязью. В этом случае водитель вправе оспорить штраф.Читать далее
-
21.02.2024, 15:07
ГИБДД проводит операцию «Чистые стекла». И дело тут вовсе не в грязи
В феврале 2024 года в разных регионах страны стартовала операция «Чистые стекла». Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 4 000 рублей, но речь идет не о машинах с заляпанными грязью окнами.Читать далее
-
21.02.2024, 14:30
Что случится с китайскими машинами в России в 2024 году: прогноз эксперта
Весь прошлый год китайские автопроизводители активно осваивали российский рынок и занимали ниши, освободившиеся после ухода из страны западных конкурентов. В начале 2024 года пошли разговоры о том, что китайцы могут потерять свои позиции в России.Читать далее
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