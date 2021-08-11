11 августа 2021, 17:13
Невеста в белом платье провела несколько часов в полиции после катания машинах (видео)
Перепуганные стрельбой жители Петергофа сообщили в полицию. Наряд ГИБДД оперативно задержал возмутителя спокойствия, который ехал на белом Infiniti в составе свадебного кортежа. Вслед за ним в отделе оказалась вся веселая свадьба.
Дарья Климова Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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Пистолет у парня изъяли и отправили на экспертизу, а его самого задержали на 48 часов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Наказание по статье предусматривает штраф минимум 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.
Упомянутые модели: Infiniti QX80 (от 4 855 000 Р)
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Известный гонщик не совладал с мощным Chevrolet Corvette: огненная авария попала на видео
11.08.2021, 13:56
В Госдуме предложили вдвое снизить транспортный налог для законопослушных водителей
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