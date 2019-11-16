16 ноября 2019, 16:01
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей
- 32
- 0
Nissan объявила о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Nissan Pathfinder, Nissan Murano, Infiniti QX60 и седанов Maxima. В общей сложности в сервис пригласят 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке. Причиной стала возможная утечка тормозной жидкости.
Ранее мы писали
Российский офис Nissan объявил о начале масштабной отзывной кампании в отношении автомобилей Nissan двух моделей ...Читать далее
Неисправность заподозрили у кроссоверов Murano, выпущенных с 2015 по 2018 годы, седанов Maxima 2016-2018 годов выпуска, а также вседорожников Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder, собранных, начиная с 2017 года. Все автомобили преимущественно находятся в США и на Ближнем Востоке. В ближайшее время дилеры начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать приехать в сервис на диагностику и ремонт. Из-за большого количества автомобилей сервисная акция продлится до лета 2020 года.
Месяц назад российский офис Nissan объявил об отзыве в нашей стране 162 тысяч автомобилей. В сервис пригласили владельцев двух моделей – Note и Tiida, выпущенных с января 2007 года по август 2014 года. Причиной стали смертельно опасные подушки Takata.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Infiniti Q50: эгоист с амбициями
29.03.2017, 07:25
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
17.01.2017, 22:01
Тест-драйв Infiniti QX50: рестайлинг по-японски
30.11.2016, 08:17
Тест-драйв Infiniti Q70: для полной ясности
25.08.2015, 21:07
Тест-драйв Infiniti QX80: на полном серьезе
19.04.2015, 14:46
Тест-драйв Infiniti QX70: удав и кролики
05.12.2014, 08:57
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Infiniti Q50: эгоист с амбициями
29.03.2017, 07:25
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
17.01.2017, 22:01
Тест-драйв Infiniti QX50: рестайлинг по-японски
30.11.2016, 08:17
Тест-драйв Infiniti Q70: для полной ясности
25.08.2015, 21:07
Тест-драйв Infiniti QX80: на полном серьезе
19.04.2015, 14:46
Тест-драйв Infiniti QX70: удав и кролики
05.12.2014, 08:57
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Японцы издеваются! Цитата:| В автомобиле такого класса не установить датчик уличной температуры и КАССЕТНЫЙ!!!! магнитофон - это форменное безобразие. Датчик температуры - есть!!
что за машина
Подобная проблема у меня была. Не знаю с чем именно связано и как логически объяснить, но помогла только замена датчика воздуха. Причем выяснять пришлось именно опытным путем, так как по диагностике все проходило нормально. Вот после замены такое явление исчезло. Если честно, то с моим мастером до сих ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве