24 сентября 2019, 15:46
Nissan рассекретил обновленный Patrol
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Фото: Nissan
Компания Nissan поделилась официальными фотографиями и техническими характеристиками рестайлингового внедорожника Patrol. Первыми возможность приобрести новинку получат клиенты на Ближнем Востоке. Продажи стартуют до конца сентября.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
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В салоне появился новый руль и основательно переработанная центральная консоль с расположенными на ней двумя сенсорными экранами. Медиасистема совместима Apple CarPlay и Android Auto. Сидения обиты натуральной кожей с диагональной прострочкой. Автопроизводитель также говорит об усовершенствованной климатической системе, которая позволяет эффективно охлаждать салон даже в условиях жаркого климата Аравийского полуострова. Список электронных ассистентов включает в себя систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и систему предупреждения фронтальных столкновений.
Базовым для обновленного Nissan Patrol станет 4,0-литровый бензиновый двигатель V6, который выдает 275 л.с. и 394 Нм крутящего момента. Компанию ему составит 5,6-литровый V8 мощностью 400 л.с. и максимальным моментом равным 560 Нм. Внедорожники со «старшим» агрегатом оснащаются гидравлической подвеской с технологией Hydraulic Body Motion Control, которая позволяет уменьшить крены в поворотах. Все автомобили имеют по умолчанию систему полного привода All-Mode 4×4. Продажи новинки на Ближнем Востоке стартуют до конца текущего месяца. В России Nissan Patrol официально не продается с лета 2017 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Патрол 61 дизель 3 литра, плохо заводится по утрам особенно в мороз из за того что у него перегорели свечи накаливания , поменяйте их и все будет Ок
ну, хорошая машина.
У меня ваш патрол заржавел через 4.5 месяца эксплуатации и кроме покраски по гарантии ничего не добился. Ходовые качества неплохие, но приедут назад одни ржавые остовы патрулей. http:// www.club-nissan.ru/ forums/ showthread.php?t=165011 отзывайте ваши машины на замену кузовов. Написал вам рекламацию ...
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