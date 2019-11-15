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15 ноября 2019, 10:15

Новый Audi S8: до «сотни» за 3,8 секунды

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Фото: Audi
Компания Audi раскрыла динамические характеристики «заряженного» седана Audi S8 нового поколения. Стандартный бензиновый битурбо 4.0 V8 дополнили гибридной надстройкой по технологии mild hybrid («мягкий гибид»).
Новый Audi S8 до сотни за 3 8 секунды

Фото: Audi

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Седан Audi S8 нового поколения представили в июле нынешнего года. От «обычного» седана Audi A8 он отличается шильдиками с литерой «S», иными бамперами и круглыми патрубками выпускной системы. Интерьер оформлен в спортивном стиле с декоративными вставками из алюминия и карбона. 

Под капотом осталась прежняя 4,0-литровая «восьмерка» TFSI, которая выдает 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода quattro. В дополнение к мотору установили гибридную надстройку на основе стартер-генератора с ременным приводом, работающим от 48-вольтовой бортовой электросети. Этот «довесок» должен помогать в первые секунды разгона, а при равномерном движении экономить топливо.

Во время презентации представители Audi сообщили максимальную скорость – она принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Динамика до сих пор оставалась тайной. Сейчас, с началом официальных продаж Audi S8 в США и Европе, выяснилось, что динамические характеристики не изменились. На разгон с места до «сотни» новому седану с системой mild hybrid, как и его предшественнику, требуется 3,8 секунды. Зато экономия топлива налицо. В смешанном цикле, новинка тратит по 0,8 литра бензина меньше на каждые 100 км пути. Цены в Европе стартуют с отметки 140 000 евро (почти 10 млн рублей по текущему курсу). До России автомобиль доберется в 2020 году.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi S8
ЗА СКОЛЬКО? КАКОЙ ГОД ? ЧЁ ЗА СОСТОЯНИЕ? ГДЕ ОНА?
Eprbq555
Отзыв о Audi S8 1999 года
как будто для меня сделана, но низковата правда, только для хороших дорог.
Eprbq555
выбор.
Советую взять ауди. Всё равно если брать обслуживание, то ауди будет дешевле, нежели другие.
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Новый Audi S8: до «сотни» за 3,8 секунды
{{material_126981}}Седан Audi S8 нового поколения представили в июле нынешнего года. От «обычного» седана Audi A8 он отличается шильдиками с литерой «S», иными бамперами и круглыми патрубками выпускной системы. Интерьер оформлен в спортивном стиле с декоративными вставками из алюминия и карбона. Под капотом осталась прежняя 4,0-литровая «восьмерка» TFSI, которая выдает 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода quattro. В дополнение к мотору установили гибридную надстройку на основе стартер-генератора с ременным приводом, работающим от 48-вольтовой бортовой электросети. Этот «довесок» должен помогать в первые секунды разгона, а при равномерном движении экономить топливо.Во время презентации представители Audi сообщили максимальную скорость – она принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Динамика до сих пор оставалась тайной. Сейчас, с началом официальных продаж Audi S8 в США и Европе, выяснилось, что динамические характеристики не изменились. На разгон с места до «сотни» новому седану с системой mild hybrid, как и его предшественнику, требуется 3,8 секунды. Зато экономия топлива налицо. В смешанном цикле, новинка тратит по 0,8 литра бензина меньше на каждые 100 км пути. Цены в Европе стартуют с отметки 140 000 евро (почти 10 млн рублей по текущему курсу). До России автомобиль доберется в 2020 году.
2019-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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