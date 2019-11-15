15 ноября 2019, 10:15
Новый Audi S8: до «сотни» за 3,8 секунды
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Фото: Audi
Компания Audi раскрыла динамические характеристики «заряженного» седана Audi S8 нового поколения. Стандартный бензиновый битурбо 4.0 V8 дополнили гибридной надстройкой по технологии mild hybrid («мягкий гибид»).
Фото: Audi
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Под капотом осталась прежняя 4,0-литровая «восьмерка» TFSI, которая выдает 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода quattro. В дополнение к мотору установили гибридную надстройку на основе стартер-генератора с ременным приводом, работающим от 48-вольтовой бортовой электросети. Этот «довесок» должен помогать в первые секунды разгона, а при равномерном движении экономить топливо.
Во время презентации представители Audi сообщили максимальную скорость – она принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Динамика до сих пор оставалась тайной. Сейчас, с началом официальных продаж Audi S8 в США и Европе, выяснилось, что динамические характеристики не изменились. На разгон с места до «сотни» новому седану с системой mild hybrid, как и его предшественнику, требуется 3,8 секунды. Зато экономия топлива налицо. В смешанном цикле, новинка тратит по 0,8 литра бензина меньше на каждые 100 км пути. Цены в Европе стартуют с отметки 140 000 евро (почти 10 млн рублей по текущему курсу). До России автомобиль доберется в 2020 году.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
ЗА СКОЛЬКО? КАКОЙ ГОД ? ЧЁ ЗА СОСТОЯНИЕ? ГДЕ ОНА?
как будто для меня сделана, но низковата правда, только для хороших дорог.
Советую взять ауди. Всё равно если брать обслуживание, то ауди будет дешевле, нежели другие.
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