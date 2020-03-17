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17 марта 2020, 17:27

Новый мощный Audi S8 доехал до России

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Фото: Audi
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на Audi S8 нового поколения. Автомобиль оснащен 4,0-литровым битурбомотором V8 мощностью 571 л.с. и способен разогнаться до первой «сотни» за 3,8 секунды. Цены начинаются от 10 290 000 рублей.
Новый мощный Audi S8 доехал до России

Фото: Audi

Новый мощный Audi S8 доехал до России

Фото: Audi

Новый мощный Audi S8 доехал до России

Фото: Audi

Новый мощный Audi S8 доехал до России

Фото: Audi

Новый мощный Audi S8 доехал до России

Фото: Audi

Новый мощный Audi S8 доехал до России

Фото: Audi

Новый мощный Audi S8 доехал до России
Новый мощный Audi S8 доехал до России
Новый мощный Audi S8 доехал до России
Новый мощный Audi S8 доехал до России
Новый мощный Audi S8 доехал до России
Новый мощный Audi S8 доехал до России
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Седан Audi S8 нового поколения представили летом 2019 года. От «обычного» седана Audi A8 он отличается шильдиками с литерой «S», иными бамперами и круглыми патрубками выпускной системы. Интерьер оформлен в спортивном стиле с декоративными вставками из алюминия и карбона.

Под капотом осталась прежняя 4,0-литровая «восьмерка» TFSI, которая выдает 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода quattro. В дополнение к мотору установили гибридную надстройку на основе стартер-генератора с ременным приводом, работающим от 48-вольтовой бортовой электросети. Этот «довесок» должен помогать в первые секунды разгона, а при равномерном движении экономить топливо. С места до «сотни» седан способен ускориться за 3,8 секунды. В смешанном цикле новинка тратит по 0,8 литра бензина на каждые 100 км пути меньше, чем предшественник. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/час.

В список доступного оснащения входит кожаный салон, спортивные передние сидения и руль с электрорегулировками, матричные фары, 20-дюймовые колесные диски, аудиосистема Bang & Olufsen с системой активного шумоподавления, адаптивный круиз-контроль, активная подвеска AI active suspension с функцией прогнозирования, блок динамического управления всеми колёсами и пять предустановленных ездовых режимов в системе Audi drive select. Цены начинаются от 10 290 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi S8
ЗА СКОЛЬКО? КАКОЙ ГОД ? ЧЁ ЗА СОСТОЯНИЕ? ГДЕ ОНА?
Eprbq555
Отзыв о Audi S8 1999 года
как будто для меня сделана, но низковата правда, только для хороших дорог.
Eprbq555
выбор.
Советую взять ауди. Всё равно если брать обслуживание, то ауди будет дешевле, нежели другие.
Logan
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Новый мощный Audi S8 доехал до России
{{material_126981}}Седан Audi S8 нового поколения представили летом 2019 года. От «обычного» седана Audi A8 он отличается шильдиками с литерой «S», иными бамперами и круглыми патрубками выпускной системы. Интерьер оформлен в спортивном стиле с декоративными вставками из алюминия и карбона.Под капотом осталась прежняя 4,0-литровая «восьмерка» TFSI, которая выдает 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода quattro. В дополнение к мотору установили гибридную надстройку на основе стартер-генератора с ременным приводом, работающим от 48-вольтовой бортовой электросети. Этот «довесок» должен помогать в первые секунды разгона, а при равномерном движении экономить топливо. С места до «сотни» седан способен ускориться за 3,8 секунды. В смешанном цикле новинка тратит по 0,8 литра бензина на каждые 100 км пути меньше, чем предшественник. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/час.В список доступного оснащения входит кожаный салон, спортивные передние сидения и руль с электрорегулировками, матричные фары, 20-дюймовые колесные диски, аудиосистема Bang & Olufsen с системой активного шумоподавления, адаптивный круиз-контроль, активная подвеска AI active suspension с функцией прогнозирования, блок динамического управления всеми колёсами и пять предустановленных ездовых режимов в системе Audi drive select. Цены начинаются от 10 290 000 рублей.
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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