17 марта 2020, 17:27
Новый мощный Audi S8 доехал до России
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Фото: Audi
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на Audi S8 нового поколения. Автомобиль оснащен 4,0-литровым битурбомотором V8 мощностью 571 л.с. и способен разогнаться до первой «сотни» за 3,8 секунды. Цены начинаются от 10 290 000 рублей.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Под капотом осталась прежняя 4,0-литровая «восьмерка» TFSI, которая выдает 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода quattro. В дополнение к мотору установили гибридную надстройку на основе стартер-генератора с ременным приводом, работающим от 48-вольтовой бортовой электросети. Этот «довесок» должен помогать в первые секунды разгона, а при равномерном движении экономить топливо. С места до «сотни» седан способен ускориться за 3,8 секунды. В смешанном цикле новинка тратит по 0,8 литра бензина на каждые 100 км пути меньше, чем предшественник. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/час.
В список доступного оснащения входит кожаный салон, спортивные передние сидения и руль с электрорегулировками, матричные фары, 20-дюймовые колесные диски, аудиосистема Bang & Olufsen с системой активного шумоподавления, адаптивный круиз-контроль, активная подвеска AI active suspension с функцией прогнозирования, блок динамического управления всеми колёсами и пять предустановленных ездовых режимов в системе Audi drive select. Цены начинаются от 10 290 000 рублей.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
ЗА СКОЛЬКО? КАКОЙ ГОД ? ЧЁ ЗА СОСТОЯНИЕ? ГДЕ ОНА?
как будто для меня сделана, но низковата правда, только для хороших дорог.
Советую взять ауди. Всё равно если брать обслуживание, то ауди будет дешевле, нежели другие.
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