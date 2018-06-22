22 июня 2018, 21:36
Новый Infiniti QX50 уже в России
Российские дилеры Infiniti начали принимать заказы на кроссоверы QX50 нового поколения. Премьера новинки состоялась осенью 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Рублевые цены обещают назвать через неделю.
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При смене генерации модель, по традиции, немного «подросла» в ширину и высоту. Длина уменьшилась на 5 см, но это никак не отразилось на комфорте пассажиров. Наоборот, салон автомобиля стал просторнее.
В России кроссовер предложат в четырех комплектациях – Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Базовый уровень включает 8 подушек безопасности, светодиодную оптику, кожаную отделку салона, информационно-развлекательную систему с отдельным экраном для навигатора, обогрев лобового стекла и электропривод двери багажника.
В «старших» комплектациях появляются более качественные материалы отделки, камеры кругового обзора, панорамная крыша, премиальная аудиосистема, проекционный дисплей и богатый список электронных помощников водителя, включая систему полуавтоматического управления ProPilot.
Подробный прайс-лист обещают опубликовать на следующей неделе. Цены, вероятнее всего, стартуют с отметки 2,8 млн рублей. Первые автомобили появятся в салонах дилеров через месяц.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Давно пора обновить этот автомобиль. Надеюсь, что конструкторы сделали его просторнее, а то снаружи он большой и стильный, а внутри тесновато, и багажник очень маленький для такого авто
Все таки, гибриды у нас пока не в тренде. Проблемы с зарядкой никуда пока не делись. Лучше бы вместо гибрида сделали версию QX60 с дизельным двигателем, вот она бы успехом пользовалась.
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