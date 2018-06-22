22 июня 2018, 21:36

Новый Infiniti QX50 уже в России

Российские дилеры Infiniti начали принимать заказы на кроссоверы QX50 нового поколения. Премьера новинки состоялась осенью 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Рублевые цены обещают назвать через неделю.
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Новый Infiniti QX50 уже в России Infiniti QX50
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Второе поколение кроссовера построено на новой платформе и получило новый 2-литровый мотор с изменяемой степенью сжатия. Для российского рынка его мощность снизят с 272 до 249 л.с., чтобы избежать повышенного транспортного налога. Двигатель работает в паре с модернизированным вариатором.
 
При смене генерации модель, по традиции, немного «подросла» в ширину и высоту. Длина уменьшилась на 5 см, но это никак не отразилось на комфорте пассажиров. Наоборот, салон автомобиля стал просторнее. 

В России кроссовер предложат в четырех комплектациях – Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Базовый уровень включает 8 подушек безопасности, светодиодную оптику, кожаную отделку салона, информационно-развлекательную систему с отдельным экраном для навигатора, обогрев лобового стекла и электропривод двери багажника.
 
В «старших» комплектациях появляются более качественные материалы отделки, камеры кругового обзора, панорамная крыша, премиальная аудиосистема, проекционный дисплей и богатый список электронных помощников водителя, включая систему полуавтоматического управления ProPilot.

Подробный прайс-лист обещают опубликовать на следующей неделе. Цены, вероятнее всего, стартуют с отметки 2,8 млн рублей. Первые автомобили появятся в салонах дилеров через месяц.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе
Давно пора обновить этот автомобиль. Надеюсь, что конструкторы сделали его просторнее, а то снаружи он большой и стильный, а внутри тесновато, и багажник очень маленький для такого авто
Дмитрий
Infiniti временно не продает QX50 и QX60
Все таки, гибриды у нас пока не в тренде. Проблемы с зарядкой никуда пока не делись. Лучше бы вместо гибрида сделали версию QX60 с дизельным двигателем, вот она бы успехом пользовалась.
Владимир
Infiniti начинает продажи QX50
То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
Антон
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Новый Infiniti QX50 уже в России
{{material_121883}}Второе поколение кроссовера построено на новой платформе и получило новый 2-литровый мотор с изменяемой степенью сжатия. Для российского рынка его мощность снизят с 272 до 249 л.с., чтобы избежать повышенного транспортного налога. Двигатель работает в паре с модернизированным вариатором. При смене генерации модель, по традиции, немного «подросла» в ширину и высоту. Длина уменьшилась на 5 см, но это никак не отразилось на комфорте пассажиров. Наоборот, салон автомобиля стал просторнее. В России кроссовер предложат в четырех комплектациях – Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Базовый уровень включает 8 подушек безопасности, светодиодную оптику, кожаную отделку салона, информационно-развлекательную систему с отдельным экраном для навигатора, обогрев лобового стекла и электропривод двери багажника. В «старших» комплектациях появляются более качественные материалы отделки, камеры кругового обзора, панорамная крыша, премиальная аудиосистема, проекционный дисплей и богатый список электронных помощников водителя, включая систему полуавтоматического управления ProPilot.Подробный прайс-лист обещают опубликовать на следующей неделе. Цены, вероятнее всего, стартуют с отметки 2,8 млн рублей. Первые автомобили появятся в салонах дилеров через месяц.
2018-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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