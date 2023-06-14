Новый кроссовер Lada показали на видео: его будут собирать в Петербурге

Ранее мы писали Автомобили Lada будут собирать осужденные С сентября АвтоВАЗ рассчитывает увеличить объемы производства, но рабочих рук не хватает. На помощь придет ... Читать далее

Корреспондент портала Piter.TV посетил выставочный павильон ПМЭФ и заснял новинку АвтоВАЗа на видео. Кроссовер Lada X-Cross 5 представляет собой результат «бейдж-инжиниринга» китайского «паркетника» FAW Bestune T77. Внешне автомобили отличаются только шильдиками на кузове. На руле, что интересно, остался логотип Bestune.

Представители АвтоВАЗа пообещали, что кроссовер Lada будет отличаться от «китайца» техническими характеристиками, но все подробности держатся в секрете. Известно только, что автомобиль получит 1,5-литровый турбомотор, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом, а в списке оснащения появится комплекс электронных ассистентов. Производство стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

Упомянутые модели: FAW Bestune T77 (от 2 069 000 Р )

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