Новый кроссовер Lada показали на видео: его будут собирать в Петербурге
Представители АвтоВАЗа пообещали, что кроссовер Lada будет отличаться от «китайца» техническими характеристиками, но все подробности держатся в секрете. Известно только, что автомобиль получит 1,5-литровый турбомотор, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом, а в списке оснащения появится комплекс электронных ассистентов. Производство стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
31.03.2023, 19:34
АвтоВАЗ рассказал, когда с конвейера бывшего завода Nissan сойдут первые «Лады»
На бывшем петербургском заводе Nissan в 2023 году должна возобновиться сборка автомобилей. Выпускать планируют минимум две новых модели под брендом Lada. АвтоВАЗ уточнил сроки перезапуска конвейера.Читать далее
-
15.03.2023, 16:42
Китайский кроссовер, который хотели собирать в Петербурге, подорожал на 100 тысяч рублей
Российский офис компании FAW в марте 2023 года повысил рекомендованные розничные цены на кроссовер Bestune T77. Все комплектации прибавили сразу по 100 тысяч рублей.Читать далее
-
25.10.2022, 13:13
Кроссовер FAW Bestune T77 получил комплектацию с «глазками». Сколько придется переплачивать?
Комплектация называется Prestige Plus. Ее ключевое отличие – наличие функции кругового обзора на 360 градусов, который обеспечивается за счет работы камер, встроенных спереди и сзади в боковые зеркала автомобиля. Читать далее
-
24.09.2022, 23:37
10 самых недорогих китайских кроссоверов в России
Места корейских, японских и европейских моделей на российском рынке постепенно занимают китайские автомобили. Компании из Поднебесной делают ставку на самый востребованный сегмент SUV.Читать далее
-
14.06.2023, 13:12
Что будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Сделка по продаже активов петербургского завода Toyota государству в лице ФГУП «НАМИ» прошла еще в марте 2023 года, но процесс оформления имущества еще не завершен. Права обратного выкупа у японцев нет. Сейчас стало известно, что именно планируют выпускать на предприятии.Читать далее
-
14.06.2023, 10:50
Автомобили Lada будут собирать осужденные
С сентября АвтоВАЗ рассчитывает увеличить объемы производства, но рабочих рук не хватает. На помощь придет УФСИН по Самарской области, которое предоставит осужденных к принудительным работам.Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
31.03.2023, 19:34
АвтоВАЗ рассказал, когда с конвейера бывшего завода Nissan сойдут первые «Лады»
На бывшем петербургском заводе Nissan в 2023 году должна возобновиться сборка автомобилей. Выпускать планируют минимум две новых модели под брендом Lada. АвтоВАЗ уточнил сроки перезапуска конвейера.Читать далее
-
15.03.2023, 16:42
Китайский кроссовер, который хотели собирать в Петербурге, подорожал на 100 тысяч рублей
Российский офис компании FAW в марте 2023 года повысил рекомендованные розничные цены на кроссовер Bestune T77. Все комплектации прибавили сразу по 100 тысяч рублей.Читать далее
-
25.10.2022, 13:13
Кроссовер FAW Bestune T77 получил комплектацию с «глазками». Сколько придется переплачивать?
Комплектация называется Prestige Plus. Ее ключевое отличие – наличие функции кругового обзора на 360 градусов, который обеспечивается за счет работы камер, встроенных спереди и сзади в боковые зеркала автомобиля. Читать далее
-
24.09.2022, 23:37
10 самых недорогих китайских кроссоверов в России
Места корейских, японских и европейских моделей на российском рынке постепенно занимают китайские автомобили. Компании из Поднебесной делают ставку на самый востребованный сегмент SUV.Читать далее
-
14.06.2023, 13:12
Что будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Сделка по продаже активов петербургского завода Toyota государству в лице ФГУП «НАМИ» прошла еще в марте 2023 года, но процесс оформления имущества еще не завершен. Права обратного выкупа у японцев нет. Сейчас стало известно, что именно планируют выпускать на предприятии.Читать далее
-
14.06.2023, 10:50
Автомобили Lada будут собирать осужденные
С сентября АвтоВАЗ рассчитывает увеличить объемы производства, но рабочих рук не хватает. На помощь придет УФСИН по Самарской области, которое предоставит осужденных к принудительным работам.Читать далее
- 2 125 000 РFAW Bestune T77 2021 в Москве
- 2 228 000 РFAW Bestune T77 2021 в Москве
- 2 260 000 РFAW Bestune T77 2021 в Москве
- 2 150 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
- 1 990 000 РFAW Bestune T77 2021 в Москве
- 1 800 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
- 2 280 000 РFAW Bestune T77 2023 в Москве
- 2 110 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
- 2 110 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
- 2 610 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий