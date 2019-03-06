6 марта 2019, 00:03

Новый кроссовер Mazda CX-30

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Компания Mazda представила на автосалоне в Женеве новый кроссовер СХ-30. В модельном ряду марки новинка займет место между CX-3 и CX-5. Автомобиль получит статус глобальной модели. Европейские продажи стартуют летом 2019 года.
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Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
Новый кроссовер Mazda CX 30
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Компании удалось сохранить интригу до самого открытия мотор-шоу в Женеве. Месяц назад Mazda анонсировала громкую премьеру, не сообщив даже названия нового кроссовера. Публика терялась в догадках. Одной из самых популярных версий стало имя CX-4. Но маркетологи Mazda рассудили иначе и впервые снабдили модель двузначным индексом.

Купеобразным силуэт Mazda CX-30 можно назвать с большой натяжкой. Тем не менее, новинка выглядит поджаро и стильно. Кроссовер построен на одной платформе с новым семейством Mazda 3. Его габаритные размеры: длина – 4 395 мм, ширина - 1 795 мм, колесная база – 2 655 мм. Дизайн также имеет много общего с соплатформенными Mazda 3, что неудивительно. Автомобили проектировались почти параллельно.

В моторную гамму войдут «мягкие» гибридные силовые установки на основе бензиновых и дизельных агрегатов. Традиционный ДВС будет работать в паре с гибридным «довеском» в виде стартер-генератора, питающегося от 24-вольтовой бортовой электросети. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат», привод – полный с системой динамического распределения тяги между осями. Обязательно будут у Mazda CX-30 и новейшие бензиновые моторы семейства SkyActive-X с технологией воспламенения от сжатия.

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Новый кроссовер Mazda CX-30
{{material_125686}}Компании удалось сохранить интригу до самого открытия мотор-шоу в Женеве. Месяц назад Mazda анонсировала громкую премьеру, не сообщив даже названия нового кроссовера. Публика терялась в догадках. Одной из самых популярных версий стало имя CX-4. Но маркетологи Mazda рассудили иначе и впервые снабдили модель двузначным индексом.Купеобразным силуэт Mazda CX-30 можно назвать с большой натяжкой. Тем не менее, новинка выглядит поджаро и стильно. Кроссовер построен на одной платформе с новым семейством Mazda 3. Его габаритные размеры: длина – 4 395 мм, ширина - 1 795 мм, колесная база – 2 655 мм. Дизайн также имеет много общего с соплатформенными Mazda 3, что неудивительно. Автомобили проектировались почти параллельно.В моторную гамму войдут «мягкие» гибридные силовые установки на основе бензиновых и дизельных агрегатов. Традиционный ДВС будет работать в паре с гибридным «довеском» в виде стартер-генератора, питающегося от 24-вольтовой бортовой электросети. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат», привод – полный с системой динамического распределения тяги между осями. Обязательно будут у Mazda CX-30 и новейшие бензиновые моторы семейства SkyActive-X с технологией воспламенения от сжатия.
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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