6 марта 2019, 00:03
Новый кроссовер Mazda CX-30
- 2553
- 0
Компания Mazda представила на автосалоне в Женеве новый кроссовер СХ-30. В модельном ряду марки новинка займет место между CX-3 и CX-5. Автомобиль получит статус глобальной модели. Европейские продажи стартуют летом 2019 года.
Ранее мы писали
Компания Mazda опубликовала первый тизер новой модели. Новинка должна стать звездой стенда японской марки ...Читать далее
Купеобразным силуэт Mazda CX-30 можно назвать с большой натяжкой. Тем не менее, новинка выглядит поджаро и стильно. Кроссовер построен на одной платформе с новым семейством Mazda 3. Его габаритные размеры: длина – 4 395 мм, ширина - 1 795 мм, колесная база – 2 655 мм. Дизайн также имеет много общего с соплатформенными Mazda 3, что неудивительно. Автомобили проектировались почти параллельно.
В моторную гамму войдут «мягкие» гибридные силовые установки на основе бензиновых и дизельных агрегатов. Традиционный ДВС будет работать в паре с гибридным «довеском» в виде стартер-генератора, питающегося от 24-вольтовой бортовой электросети. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат», привод – полный с системой динамического распределения тяги между осями. Обязательно будут у Mazda CX-30 и новейшие бензиновые моторы семейства SkyActive-X с технологией воспламенения от сжатия.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
Тест-драйв Mazda CX-5: как и положено лидеру линейки
14.06.2015, 20:02
Тест-драйв новой Mazda6: при своих и выше
04.05.2015, 10:21
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
Тест-драйв Mazda CX-5: как и положено лидеру линейки
14.06.2015, 20:02
Тест-драйв новой Mazda6: при своих и выше
04.05.2015, 10:21
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Если отвечать на вопрос стоит ли брать мазду сх- 7 или нет, то мой ответ будет - однозначно брать! Говорю это, как владелец этой машины, на которой езжу уже больше трех лет. Машина действительно надежная и качественно укомплектована. Потому как я ни разу за все три года не обратился по заводской гарантии ...
Выбирал машину из расчету надежности и вместительности, чтобы можно было без труда выехать, например, всей семьей, со всеми необходимыми вещами, на природу или поехать в дальнюю дорогу на море. Идеальным вариантом для меня стала мазда 5. После покупки я ещё больше в неё влюбился, потому что она очень ...
Была у меня мазда 626 96г.в., проездил я на ней 2 года и благополучно продал. Когда покупал, был напряг с деньгами, выбирал что-то в пределах 1500 - 2000 долларов. Подвернулась данная машина, бензиновый двигатель, был поставлен газ. Хвалить ее особо не вижу смысла, машина уже на момент покупки (а это ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве