Новый универсал на базе Logan: первые живые фото
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Дизайн передней части Jogger до центральной стойки практически идентичен кросс-хэтчбеку Sandero Stepway третьего поколения. Но спрямленная крыша позволяет отыграть высоту для пассажиров третьего ряда и внушительный багажник. В пятиместной конфигурации он достигает 708 литров, а при сложенных сидениях второго ряда возрастает до 1 819 литров. Архитектура салона полностью повторяет соплатформенные Logan и Sandero нового поколения. В топовой комплектации будет большой тачскрин медиасистемы и многочисленные электронные ассистенты.
В моторную гамму Jogger войдут бензиновые двигатели и битопливные силовые установки. Самый мощный вариант развивает 110 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Версии с автоматической коробкой передач появятся позже. Запас хода битопливного универсала достигает 1 000 километров благодаря сочетанию 50-литрового бензобака и дополнительного 40-литрового баллона со сжиженным газом. Российским автолюбителям новинка интересна тем, что по ее стопам может пойти развитие семейства Largus.
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