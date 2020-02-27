27 февраля 2020, 09:43
Новый Volkswagen Golf получил «заряженные» версии
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Компания Volkswagen представила сразу три «горячие» модификации хэтчбека Golf восьмого поколения: бензиновую GTI, дизельную GTD и гибридную GTE. Мощность составляет от 200 до 245 лошадиных сил.
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Стандартный Volkswagen Golf GTI оснастили бензиновым турбомотором 2.0 TSI, который выдает 245 л.с. и 370 Нм максимального крутящего момента. Аналогичные характеристики были у версии GTI Performance предыдущего поколения. «Коробки»: 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Volkswagen Golf GTD получил новый турбодизель 2.0 TDI с двойным контуром системы рециркуляции и последовательным впрыском мочевины. Его мощность составляет 200 л.с. и 400 Нм или на 16 сил и 20 Нм больше, чем у предшественника. Такие хэтчбеки идут только с 7-ступенчатым «роботом».
Силовая установка плагин-гибридного Volkswagen Golf GTE состоит из бензинового турбомотора 1.4 TSI (150 л.с.) и 6-ступенчатого «преселектива» DQ400e со встроенным электродвигателем (116 л.с.). Пиковая отдача достигает 245 л.с. и 400 Нм вместо 204 л.с. и 350 Нм у Golf GTE седьмого поколения. Емкость тяговой батареи возросла до 13 кВт-ч, что позволяет хэтчбеку проезжать до 60 километров в электрическом режиме. Максимальная скорость при этом ограничена на отметке 130 км/ч.
Динамические характеристики пока не раскрываются. Известно лишь, что в список штатного оснащения войдет электронная имитация блокировки дифференциала XDS и усовершенствованное шасси с задней многорычажной подвеской. Для версий GTI и GTD клиренс занижен на 15 мм. Шасси DCC с адаптивными амортизаторами предложат в качестве опции. Продажи в Европе стартуют летом.
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Комментарии пользователей
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все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
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