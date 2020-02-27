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27 февраля 2020, 09:43

Новый Volkswagen Golf получил «заряженные» версии

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Компания Volkswagen представила сразу три «горячие» модификации хэтчбека Golf восьмого поколения: бензиновую GTI, дизельную GTD и гибридную GTE. Мощность составляет от 200 до 245 лошадиных сил.
Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии

 

Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии

 

Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии

 

Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии

 

Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии

 

Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии

 

Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии

 

Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии

 

Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии

 

Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии
Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии
Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии
Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии
Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии
Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии
Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии
Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии
Новый Volkswagen Golf получил заряженные версии
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Все три «заряженные» версии свежего Volkswagen Golf дебютируют через несколько дней на открывающемся в Женеве международном автосалоне. Автомобили получили единый дизайн с внушительным воздухозаборником в переднем бампере и крупными колесами диаметром от 17 до 19 дюймов. Отличия в деталях. Бензиновый GTI получил красную полоску над фарами, красные акценты в интерьере и по одному круглому патрубку выпускной системы справа и слева. У дизельного GTD полоски и акценты – серые или хромированные, а выпуск представляет собой сдвоенные патрубки. Гибридный GTE обзавелся синими полосками и декором, а также имитацией выпуска на корме. Для всех версий доступны опциональные светящиеся диодные соты на решетке.

Стандартный Volkswagen Golf GTI оснастили бензиновым турбомотором 2.0 TSI, который выдает 245 л.с. и 370 Нм максимального крутящего момента. Аналогичные характеристики были у версии GTI Performance предыдущего поколения. «Коробки»: 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Volkswagen Golf GTD получил новый турбодизель 2.0 TDI с двойным контуром системы рециркуляции и последовательным впрыском мочевины. Его мощность составляет 200 л.с. и 400 Нм или на 16 сил и 20 Нм больше, чем у предшественника. Такие хэтчбеки идут только с 7-ступенчатым «роботом».

Силовая установка плагин-гибридного Volkswagen Golf GTE состоит из бензинового турбомотора 1.4 TSI (150 л.с.) и 6-ступенчатого «преселектива» DQ400e со встроенным электродвигателем (116 л.с.). Пиковая отдача достигает 245 л.с. и 400 Нм вместо 204 л.с. и 350 Нм у Golf GTE седьмого поколения. Емкость тяговой батареи возросла до 13 кВт-ч, что позволяет хэтчбеку проезжать до 60 километров в электрическом режиме. Максимальная скорость при этом ограничена на отметке 130 км/ч.

Динамические характеристики пока не раскрываются. Известно лишь, что в список штатного оснащения войдет электронная имитация блокировки дифференциала XDS и усовершенствованное шасси с задней многорычажной подвеской. Для версий GTI и GTD клиренс занижен на 15 мм. Шасси DCC с адаптивными амортизаторами предложат в качестве опции. Продажи в Европе стартуют летом. 

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Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
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Дмитрий
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Новый Volkswagen Golf получил «заряженные» версии
{{material_128695}}Все три «заряженные» версии свежего Volkswagen Golf дебютируют через несколько дней на открывающемся в Женеве международном автосалоне. Автомобили получили единый дизайн с внушительным воздухозаборником в переднем бампере и крупными колесами диаметром от 17 до 19 дюймов. Отличия в деталях. Бензиновый GTI получил красную полоску над фарами, красные акценты в интерьере и по одному круглому патрубку выпускной системы справа и слева. У дизельного GTD полоски и акценты – серые или хромированные, а выпуск представляет собой сдвоенные патрубки. Гибридный GTE обзавелся синими полосками и декором, а также имитацией выпуска на корме. Для всех версий доступны опциональные светящиеся диодные соты на решетке.Стандартный Volkswagen Golf GTI оснастили бензиновым турбомотором 2.0 TSI, который выдает 245 л.с. и 370 Нм максимального крутящего момента. Аналогичные характеристики были у версии GTI Performance предыдущего поколения. «Коробки»: 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.Volkswagen Golf GTD получил новый турбодизель 2.0 TDI с двойным контуром системы рециркуляции и последовательным впрыском мочевины. Его мощность составляет 200 л.с. и 400 Нм или на 16 сил и 20 Нм больше, чем у предшественника. Такие хэтчбеки идут только с 7-ступенчатым «роботом».Силовая установка плагин-гибридного Volkswagen Golf GTE состоит из бензинового турбомотора 1.4 TSI (150 л.с.) и 6-ступенчатого «преселектива» DQ400e со встроенным электродвигателем (116 л.с.). Пиковая отдача достигает 245 л.с. и 400 Нм вместо 204 л.с. и 350 Нм у Golf GTE седьмого поколения. Емкость тяговой батареи возросла до 13 кВт-ч, что позволяет хэтчбеку проезжать до 60 километров в электрическом режиме. Максимальная скорость при этом ограничена на отметке 130 км/ч.Динамические характеристики пока не раскрываются. Известно лишь, что в список штатного оснащения войдет электронная имитация блокировки дифференциала XDS и усовершенствованное шасси с задней многорычажной подвеской. Для версий GTI и GTD клиренс занижен на 15 мм. Шасси DCC с адаптивными амортизаторами предложат в качестве опции. Продажи в Европе стартуют летом. 
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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