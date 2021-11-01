Обновленное семейство Kia Ceed: все комплектации и цены
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Хэтчбек в стартовой комплектации Comfort стоит от 1 564 900 рублей, а универсал – от 1 604 900 рублей. Интересно, что все «обычные» комплектации предлагаются исключительно с 1,6-литровым «атмосферником» (128 л.с., 155 Нм), а версии c индексом GT – с новым 1,5-литровым турбомотором T-GDI семейства Smartstream (150 л.с., 253 Нм).
На следующем уровне Luxe (от 1 614 900 и 1 654 900 рублей соответственно) появляются диодные ходовые огни, противотуманки, двухзонный климат-контроль, задний парктроник и легкосплавные 16-дюймовые колеса. Версия Prestige (1 724 900 и 1 774 900 рублей) получила обогрев лобового стекла и задних сидений, комбинированную обивку сидений, систему бесключевого доступа, датчик дождя, электропривод складывания зеркал, диодные задние фонари, систему контроля слепых зон, а также новую телематическую систему Kia Connect, позволяющую подключаться к автомобилю со смартфона.
Комплектация Premium (от 1 869 900 рублей и 1 939 900 рублей) предлагает полностью светодиодную оптику, более крупный 10,25-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией, аудиосистему JBL и 17-дюймовые колеса. Универсал может похвастаться сервоприводом двери багажного отделения.
Версия GT Line (1 979 900 рублей и 2 039 900 рублей) отличается спортивным обвесом и соответствующими передними сиденьями, а также металлическими накладками на педалях. Топовая комплектация GT-Line+ (2 109 900 и 2 179 900 рублей) может похвастаться адаптивным круиз-контролем, комплексом электронных ассистентов Drive Wise, цифровой «приборкой», электроприводом водительского сиденья и парктрониками по кругу. Первые автомобили уже начали поступать к дилерам. Официальный старт продаж запланирован на 15 ноября.
- 1 029 000 РKIA ceed 2017 в Москве
- 1 650 000 РKIA ceed 2018 в Москве
- 1 870 000 РKIA ceed 2020 в Москве
- 995 000 РKIA ceed 2016 в Москве
- 1 585 000 РKIA ceed 2018 в Москве
- 1 595 000 РKIA ceed 2018 в Москве
- 1 169 000 РKIA ceed 2014 в Москве
- 1 295 600 РKIA ceed 2015 в Москве
- 1 634 000 РKIA ceed 2020 в Москве
- 745 000 РKIA ceed 2010 в Москве
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