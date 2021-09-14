14 сентября 2021, 11:02
Олимпийцы начали продавать подаренные государством BMW: первый ушел за 5 млн рублей
В минувшие выходные российским олимпийцам вручили призовые автомобили BMW – 31 кроссовер BMW X5 и 46 кроссоверов BMW X3 . Первый из них уже продан на Авто.ру за 5,1 млн рублей.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Буквально на следующий день на Авто.ру появилось объявление о продаже одного из «олимпийских» BMW X3. А уже к понедельнику автомобиль продали за 5,1 млн рублей. Кто именно из спортсменов решил отказаться от памятного подарка, неизвестно. Однако, судя по описанию в объявлении, он принадлежал обладателю «серебра», поскольку шел в максимальной комплектации с М-пакетом.
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