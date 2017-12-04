4 декабря 2017, 10:21

Опубликован рейтинг самых продаваемых в РФ «японцев» с пробегом

Аналитическое агентство «Автостат Инфо» обнародовало результаты исследования продаж подержанных японских автомобилей на российском вторичном авторынке. С большим отрывом лидирует модель Toyota Corolla.
^
  Опубликован рейтинг самых продаваемых в РФ «японцев» с пробегом Toyota, Mazda, Nissan, Mitsubishi Опубликован рейтинг самых продаваемых в РФ «японцев» с пробегом Toyota, Mazda, Nissan, Mitsubishi Опубликован рейтинг самых продаваемых в РФ «японцев» с пробегом Toyota, Mazda, Nissan, Mitsubishi Опубликован рейтинг самых продаваемых в РФ «японцев» с пробегом
4
фото
  
Ранее мы писали
Когда российский авторынок находился в упадке, продажи подержанных автомобилей росли. В июле реализация новых ...
Читать далее
Исследование проводилось с января по октябрь текущего года. Чарт возглавила «Тойота Королла», которую приобрели 90 667 наших сограждан. Это на 2,4% меньше, чем годом ранее, когда за тот же период было перепродано 92 914 машин этой модели.  

На втором месте по востребованности оказалась «бэушная» Toyota Camry, которой отдали предпочтение 61 644 россиянина, что на 4% больше, чем за 10 первых месяцев 2016 года (59 205 экз.).

Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Lancer с результатом 45 374 перепроданных машин, хотя за январь-октябрь 2016 года перепродажи составили 47 175 экземпляров (спад –3,8%).

На четвёртую строчку рейтинга встал Toyota Land Cruiser – этот внедорожник разошёлся на вторичном рынке РФ «тиражом» 35 296 б/у автомобилей. Это на 3% меньше прошлогоднего результата (36 296 экз.).

Последняя модель в ТОП-5 – Toyota RAV4, перепродажи которой за октябрь-январь выросли на 0,7%, что в фактическом выражении означает 31 868 паркетников с пробегом.

Следом за перечисленными «японцами» в рейтинге расположились Mazda3 (–3,8%, 27 504 экз.); Nissan Qashqai (+ 11,5, 25 153 экз.); Nissan X-Trail (+5,7%, 24 897 экз.); Honda CR-V (–2,5%, 22 893 экз.).
Купить авто Тойота, Мазда, Нисан, Ниссан, Митсубиси, Мицубиси

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
Форум Toyota Highlander
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
Эрнест
Форум Toyota Land Cruiser Prado
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Владимир Борисовский
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Опубликован рейтинг самых продаваемых в РФ «японцев» с пробегом
{{material_120545}}Исследование проводилось с января по октябрь текущего года. Чарт возглавила «Тойота Королла», которую приобрели 90 667 наших сограждан. Это на 2,4% меньше, чем годом ранее, когда за тот же период было перепродано 92 914 машин этой модели.  На втором месте по востребованности оказалась «бэушная» Toyota Camry, которой отдали предпочтение 61 644 россиянина, что на 4% больше, чем за 10 первых месяцев 2016 года (59 205 экз.). Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Lancer с результатом 45 374 перепроданных машин, хотя за январь-октябрь 2016 года перепродажи составили 47 175 экземпляров (спад –3,8%).На четвёртую строчку рейтинга встал Toyota Land Cruiser – этот внедорожник разошёлся на вторичном рынке РФ «тиражом» 35 296 б/у автомобилей. Это на 3% меньше прошлогоднего результата (36 296 экз.).Последняя модель в ТОП-5 – Toyota RAV4, перепродажи которой за октябрь-январь выросли на 0,7%, что в фактическом выражении означает 31 868 паркетников с пробегом.Следом за перечисленными «японцами» в рейтинге расположились Mazda3 (–3,8%, 27 504 экз.); Nissan Qashqai (+ 11,5, 25 153 экз.); Nissan X-Trail (+5,7%, 24 897 экз.); Honda CR-V (–2,5%, 22 893 экз.).
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калининград Владимир Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG