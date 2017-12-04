4 декабря 2017, 10:21
Опубликован рейтинг самых продаваемых в РФ «японцев» с пробегом
Аналитическое агентство «Автостат Инфо» обнародовало результаты исследования продаж подержанных японских автомобилей на российском вторичном авторынке. С большим отрывом лидирует модель Toyota Corolla.
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Когда российский авторынок находился в упадке, продажи подержанных автомобилей росли. В июле реализация новых ...Читать далее
На втором месте по востребованности оказалась «бэушная» Toyota Camry, которой отдали предпочтение 61 644 россиянина, что на 4% больше, чем за 10 первых месяцев 2016 года (59 205 экз.).
Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Lancer с результатом 45 374 перепроданных машин, хотя за январь-октябрь 2016 года перепродажи составили 47 175 экземпляров (спад –3,8%).
На четвёртую строчку рейтинга встал Toyota Land Cruiser – этот внедорожник разошёлся на вторичном рынке РФ «тиражом» 35 296 б/у автомобилей. Это на 3% меньше прошлогоднего результата (36 296 экз.).
Последняя модель в ТОП-5 – Toyota RAV4, перепродажи которой за октябрь-январь выросли на 0,7%, что в фактическом выражении означает 31 868 паркетников с пробегом.
Следом за перечисленными «японцами» в рейтинге расположились Mazda3 (–3,8%, 27 504 экз.); Nissan Qashqai (+ 11,5, 25 153 экз.); Nissan X-Trail (+5,7%, 24 897 экз.); Honda CR-V (–2,5%, 22 893 экз.).
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31.07.2017, 20:53
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Отзывы по теме
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Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
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