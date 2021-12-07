Первая в мире Tesla c мотором V8: как она звучит! (видео)
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
В ноябре уникальный проект, названный ICE T («ICE» – англ. «ДВС», двигатель внутреннего сгорания), впервые представили публике. Автомобиль привезли на выставку SEMA, где он произвел настоящий фурор. Затем Tesla отправилась в 3000-мильный автопробег по США.
Сейчас ребята подробно рассказали о создании ICE T. Бензиновый мотор работает в паре с механической коробкой передач. Штатную подвеску заменили на пневматическую и установили облегченные колесные диски Weld. В салоне все осталось по-прежнему, если не считать тоннеля коробки передач и множества горящих ошибок на приборной панели. Бензиновая Tesla уже прошла первое ТО по замене масла у официального дилера Chevrolet.
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