Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников. И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life?
Фото: Peugeot
Кто запамятовал, это пассажирские версии не менее известных фургонов – Expert, Jumpy и Vivaro. Суммарно вышеназванные «граждане» (семейства k0), выпускающиеся, кстати, на калужском заводе концерна PCMA, продаются лучше не только отдельно Multivan, но и в целом пассажирских версий микроавтобусов Volkswagen (Multivan+Caravelle+Transporter) — так утверждают в компании Stellantis.
По словам Алексея Котова, руководителя отдела по продукту и ценообразованию Peugeot Russia, Traveller продается в чуть больших объемах, нежели его соплатформенники — за полгода цифры получились следующие: порядка 1248 ед. Traveller (от 2 589 900 рублей), 796 SpaceTourer (от 2 589 900 рублей) и 442 Zafira Life (от 2 889 900 рублей).
Никакого каннибализма
«Опель» пока замыкает тройку, но тому есть объективные причины — он вышел на наш рынок гораздо позже, а количество дилерских центров, занимающихся его продвижением, намного меньше. Алексей Котов не склонен полагать, что Opel отбирает клиентов у Peugeot. «Zafira Life и Traveller искусственно разведены по комплектациям: у «Зафиры» есть одна версия, в которой больше оборудования, и потому она дороже», — говорит эксперт. И это так: разница в базовой цене Peugeot Traveller и Zafira Life за счет оборудования (если сравнивать аналогичные версии с АТ 4х2) составляет 150 000 рублей, так что говорить о каком-либо внутрикорпоративном каннибализме не приходится.
Ко всему прочему, Traveller исторически хорошо продается корпоративным клиентам — доля в этом секторе составляет порядка 40%. В перспективе, полагает специалист, Zafira Life может продаваться не хуже.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Во всех пассажирских версиях трех марок топовая комплектация — самая продаваемая, в среднем на нее приходится 40% сделок. Все три микроавтобуса являются на сегодняшний день лидерами продаж своих брендов. Как сложатся пазлы в обозримой перспективе, покажет время, потому как хорошие обороты набирают машины из других сегментов, в частности, Citroen Berlingo Multispace (от 1 349 000 рублей) и Opel Combo Life (от 1 424 000 рублей).
Локализации отдельное внимание
Уровень локализации Peugeot Traveller компанией не озвучивается, при этом работа в данном направлении, по словам Алексея Котова, ведется большая. В частности, на калужском предприятии создан целый отдел по работе с локальными поставщиками.
Что, спросите, российского в автомобиле? Отвечаем: обивка салона, кресла (Н. Новгород), лобовое стекло, масла (задний дифференциал – «Лукойл»), трансмиссионные жидкости (Total, Калужская область), антифриз (Обнинск), аккумуляторная батарея («Аком»), защита картера и экрана выхлопной системы, блок ESP (Bosch 9.2, Самара), шины Michelin (Московская область). Ну и, конечно же, пластмассовые элементы, включая окрашенные на заводе Magna бамперы.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
На перегрев муфты клиенты не жалуются
И Peugeot Traveller, и Citroen SpaceTourer (оба — от 3 059 900 рублей) имеют полноприводную модификацию. Opel такой версией в России пока не обладает, производство «4x4» начнется в сентябре текущего года. Со всеми ведущими колесами Traveller располагает только одной коробкой — механической.
В январе 2020-го портал 110km.ru уже тестировал версию Traveller 4x4. Напомним, что полный привод — роскошный, с ним хоть в лес, хоть по грибы. Плюс неплохая геометрия. Возможно, вискомуфта подключает заднюю ось с некоторой задержкой (по данным автопроизводителя 0,3-0,4 секунды), но это нивелируется моментным 150-сильным дизелем и удачно подобранными передаточными числами, которые помогают грести «зубастым» шинам.
По итогам 3 лет эксплуатации Peugeot Traveller 4x4 в России случаев претензий к перегреву муфты не было. По информации представителей Peugeot Russia, у нее большой запас прочности. Если эксплуатировать автомобиль в варианте с полным приводом, то расход топлива может быть увеличен на 1 литр. Однако 0,4 литра можно выиграть за счет принудительного отключения «4x4». Оставшиеся 0,6 литра прибавляет непосредственно конструкция, и здесь ничего нового, как у всех.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Полноприводный «портфель» утяжеляет машину на 90 кг и состоит из раздаточной коробки, карданного вала, редуктора с приводными полуосями, а также агрегатированной с ним вискомуфты. Все это «хозяйство» прикрыто снизу стальными листами, а дорожный просвет за счет проставок увеличен до 200 мм. Данный комплект устанавливают непосредственно на конвейере в Калуге.
|Peugeot Traveller 4x4 Long Active 2.0d MT
|2 л, 150 л.с
|механика 6
|0-100 - 13.3 с, 170 км/ч
|5308 x 1920 x 1905 мм
|полный
|ДТ, 7.4 л на 100 км
|2 749 900 руб
|Все характеристики
Автомобиль рулится как легковой, одно наслаждение. Склонности к заносу, в отличие от конкурентов, у него нет — уверенно выходит под тягой, порой нет необходимости в помощи ESP. Мировая история с дефицитом чипов по семейству Traveller практически не ударила. Во многом по той причине, что в его конструкции не так много электроники, как, скажем, в стильном Peugeot 2008.
За что просят деньги
Traveller предлагается в двух версиях длины — Standard и Long. И двух комплектациях —Active и Business VIP. При этом объем багажного отделения в рабочем положении кресел варьируется от 798 литров (Standard) до 1 384 литров (Long). При демонтированных сиденьях второго и третьего ряда он автоматически увеличивается до внушительных 4 554 литров. «Бизнес»-модификация только 7-местная, с двумя индивидуальными креслами второго ряда — за нее просят 3 389 900 рублей.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
В случае с «французом» полезного оборудования хватает: ксенон, LED-ДХО в бампере, автопереключение ближнего/дальнего света, электрозеркала, проекционный дисплей, 17-е легкосплавные диски, бесключевой доступ, электропривод сдвижных дверей с ДУ, дополнительная шумоизоляция, кожаные передние сиденья с электрорегулировками в 3 направлениях и валиком поясничной поддержки, передние и задние датчики парковки, индикатор слепых зон, камера заднего вида с углом обзора 180 градусов, розетка 220В, шторки безопасности 2 и 3 рядов кресел. Из дополнительного оборудования – складной передвижной столик центральной части салона (40 000 рублей) и окраска «металлик» за ту же сумму.
- 2 319 000 РCitroen SpaceTourer 2018 в Москве
- 2 399 000 РCitroen SpaceTourer 2018 в Москве
- 2 167 000 РPeugeot Traveller 2017 в Москве
- 2 829 900 РCitroen SpaceTourer 2021 в Москве
- 1 631 881 РCitroen SpaceTourer 2020 в Москве
- 3 450 000 РPeugeot Traveller 2020 в Москве
- 3 157 000 РPeugeot Traveller 2020 в Москве
- 2 110 000 РPeugeot Traveller 2018 в Москве
- 3 275 000 РOpel Zafira Life 2020 в Москве
- 2 880 000 РPeugeot Traveller 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий