Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников. И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

18+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus BAW Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Derways Dodge DongFeng DS FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Honda Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes Mercury MINI Mitsubishi Nissan Oldsmobile Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Scion Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
26 августа 2021, 17:33

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников. И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life?

В российском сегменте микроавтобусов присутствует одна замечательная троица, которая тихим сапом перетягивает потребительское одеяло на свою сторону. Речь о «родственниках» Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Opel Zafira Life.
Фото: Peugeot
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Кто запамятовал, это пассажирские версии не менее известных фургонов – Expert, Jumpy и Vivaro. Суммарно вышеназванные «граждане» (семейства k0), выпускающиеся, кстати, на калужском заводе концерна PCMA, продаются лучше не только отдельно Multivan, но и в целом пассажирских версий микроавтобусов Volkswagen (Multivan+Caravelle+Transporter) — так утверждают в компании Stellantis.  

По словам Алексея Котова, руководителя отдела по продукту и ценообразованию Peugeot Russia, Traveller продается в чуть больших объемах, нежели его соплатформенники — за полгода цифры получились следующие: порядка 1248 ед. Traveller (от 2 589 900 рублей), 796 SpaceTourer (от 2 589 900 рублей) и 442 Zafira Life (от 2 889 900 рублей).

Никакого каннибализма

Peugeot Traveller
От 1.6 л, 95 л.с
Новый от 2 099 000 до 3 589 900 Р

«Опель» пока замыкает тройку, но тому есть объективные причины — он вышел на наш рынок гораздо позже, а количество дилерских центров, занимающихся его продвижением, намного меньше. Алексей Котов не склонен полагать, что Opel отбирает клиентов у Peugeot. «Zafira Life и Traveller искусственно разведены по комплектациям: у «Зафиры» есть одна версия, в которой больше оборудования, и потому она дороже», — говорит эксперт. И это так: разница в базовой цене Peugeot Traveller и Zafira Life за счет оборудования (если сравнивать аналогичные версии с АТ 4х2) составляет 150 000 рублей, так что говорить о каком-либо внутрикорпоративном каннибализме не приходится. 

Ко всему прочему, Traveller исторически хорошо продается корпоративным клиентам — доля в этом секторе составляет порядка 40%. В перспективе, полагает специалист, Zafira Life может продаваться не хуже.

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life

Во всех пассажирских версиях трех марок топовая комплектация — самая продаваемая, в среднем на нее приходится 40% сделок. Все три микроавтобуса являются на сегодняшний день лидерами продаж своих брендов. Как сложатся пазлы в обозримой перспективе, покажет время, потому как хорошие обороты набирают машины из других сегментов, в частности, Citroen Berlingo Multispace (от 1 349 000 рублей) и Opel Combo Life (от 1 424 000 рублей).

Локализации отдельное внимание

Уровень локализации Peugeot Traveller компанией не озвучивается, при этом работа в данном направлении, по словам Алексея Котова, ведется большая. В частности, на калужском предприятии создан целый отдел по работе с локальными поставщиками.

Что, спросите, российского в автомобиле? Отвечаем: обивка салона, кресла (Н. Новгород), лобовое стекло, масла (задний дифференциал – «Лукойл»), трансмиссионные жидкости (Total, Калужская область), антифриз (Обнинск), аккумуляторная батарея («Аком»), защита картера и экрана выхлопной системы, блок ESP (Bosch 9.2, Самара), шины Michelin (Московская область). Ну и, конечно же, пластмассовые элементы, включая окрашенные на заводе Magna бамперы. 

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life

На перегрев муфты клиенты не жалуются

И Peugeot Traveller, и Citroen SpaceTourer (оба — от 3 059 900 рублей) имеют полноприводную модификацию. Opel такой версией в России пока не обладает, производство «4x4» начнется в сентябре текущего года. Со всеми ведущими колесами Traveller располагает только одной коробкой — механической.

Ранее мы писали
Без полного привода иной раз чувствуешь себя несобравшимся в комок ежиком. Съезжаешь с «паркета» и, упершись ...
Читать далее

В январе 2020-го портал 110km.ru уже тестировал версию Traveller 4x4. Напомним, что полный привод — роскошный, с ним хоть в лес, хоть по грибы. Плюс неплохая геометрия. Возможно, вискомуфта подключает заднюю ось с некоторой задержкой (по данным автопроизводителя 0,3-0,4 секунды), но это нивелируется моментным 150-сильным дизелем и удачно подобранными передаточными числами, которые помогают грести «зубастым» шинам.

По итогам 3 лет эксплуатации Peugeot Traveller 4x4 в России случаев претензий к перегреву муфты не было. По информации представителей Peugeot Russia, у нее большой запас прочности. Если эксплуатировать автомобиль в варианте с полным приводом, то расход топлива может быть увеличен на 1 литр. Однако 0,4 литра можно выиграть за счет принудительного отключения «4x4». Оставшиеся 0,6 литра прибавляет непосредственно конструкция, и здесь ничего нового, как у всех.

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life

Полноприводный «портфель» утяжеляет машину на 90 кг и состоит из раздаточной коробки, карданного вала, редуктора с приводными полуосями, а также агрегатированной с ним вискомуфты. Все это «хозяйство» прикрыто снизу стальными листами, а дорожный просвет за счет проставок увеличен до 200 мм. Данный комплект устанавливают непосредственно на конвейере в Калуге.

Peugeot Traveller 4x4 Long Active 2.0d MT
2 л, 150 л.с
механика 6
0-100 - 13.3 с, 170 км/ч
5308 x 1920 x 1905 мм
полный
ДТ, 7.4 л на 100 км
2 749 900 руб
Все характеристики

Автомобиль рулится как легковой, одно наслаждение. Склонности к заносу, в отличие от конкурентов, у него нет — уверенно выходит под тягой, порой нет необходимости в помощи ESP. Мировая история с дефицитом чипов по семейству Traveller практически не ударила. Во многом по той причине, что в его конструкции не так много электроники, как, скажем, в стильном Peugeot 2008.

За что просят деньги

Traveller предлагается в двух версиях длины — Standard и Long. И двух комплектациях —Active и Business VIP. При этом объем багажного отделения в рабочем положении кресел варьируется от 798 литров (Standard) до 1 384 литров (Long). При демонтированных сиденьях второго и третьего ряда он автоматически увеличивается до внушительных 4 554 литров. «Бизнес»-модификация только 7-местная, с двумя индивидуальными креслами второго ряда — за нее просят 3 389 900 рублей.

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Изображение загружается

Фото: Peugeot

Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life

В случае с «французом» полезного оборудования хватает: ксенон, LED-ДХО в бампере, автопереключение ближнего/дальнего света, электрозеркала, проекционный дисплей, 17-е легкосплавные диски, бесключевой доступ, электропривод сдвижных дверей с ДУ, дополнительная шумоизоляция, кожаные передние сиденья с электрорегулировками в 3 направлениях и валиком поясничной поддержки, передние и задние датчики парковки, индикатор слепых зон, камера заднего вида с углом обзора 180 градусов, розетка 220В, шторки безопасности 2 и 3 рядов кресел. Из дополнительного оборудования – складной передвижной столик центральной части салона (40 000 рублей) и окраска «металлик» за ту же сумму.

Упомянутые модели: Peugeot Traveller (от 1 999 000 Р), Citroen Space Tourer (от 1 999 000 Р), Opel Zafira Life (от 2 549 900 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Можно ли вернуть автомобиль в автосалон и как это сделать
Почему не стоит покупать подержанный BMW: 8 причин
5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
Продажа Peugeot Traveller
Купить Peugeot Traveller 2018 в Москве
2 099 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2020 в Москве
3 410 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2020 в Москве
2 660 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2020 в Москве
3 410 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2019 в Москве
2 745 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2021 в Москве
2 909 900 Р
Купить Peugeot Traveller 2021 в Москве
2 808 300 Р
Купить Peugeot Traveller 2021 в Москве
2 829 900 Р
Купить Peugeot Traveller 2021 в Москве
2 829 900 Р
Купить Peugeot Traveller 2021 в Москве
2 880 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2018 в Москве
2 229 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2021 в Москве
2 779 900 Р
Купить Peugeot Traveller 2021 в Москве
2 969 900 Р
Купить Peugeot Traveller 2017 в Москве
2 167 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2021 в Москве
3 099 900 Р
Купить Peugeot Traveller 2021 в Москве
2 850 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2018 в Москве
2 110 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2021 в Москве
2 779 900 Р
Купить Peugeot Traveller 2020 в Москве
2 797 000 Р
Купить Peugeot Traveller 2020 в Москве
2 595 000 Р
Объявления о продаже Peugeot Traveller
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 36 моделей
С
Audi A3 и еще 112 моделей
D Premium
Genesis G70 и еще 24 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Владивосток Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться