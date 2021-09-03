Концепт для путешествий Peugeot Traveller 4x4: полный привод, лев в декоре и маркиза от дождя
Фото: Peugeot
«Мы исходили из потребностей любителей активного отдыха и, прежде всего, рыбаков и охотников, - уточняет Алексей Котов, руководитель отдела по продуктам и ценообразованию компании Peugeot Russia.
По его словам, у автомобиля масса достоинств. С одной стороны, хорошая геометрическая проходимость, с другой – свойственная минивэнам трансформация салона и простор внутри. Отличий концепта от базового автомобиля несколько. Это и фаркоп, к которому при необходимости можно прицепить лодку или скутер, и внедорожная резина BF Goodrich all Terrain с развитыми грунтозацепами, благодаря чему можно забраться в любые дебри (до места стоянки, берега озера и т.п.).
Плюс смонтированный на крыше экспедиционный багажник в виде платформы – сюда можно уложить необходимый скарб, оборудование, снасти, принадлежности и т.п. На этой платформе, кстати, установлены две мощные (каждая мощностью 30 Вт) фары, которые обеспечивают прекрасную видимость в ночное время суток.
На скат крыши установлен раскладной тент (маркиза). В штатном положении он ничуть не мешает движению автомобиля и открыванию двери во время остановки. В разложенном виде тент превращает конструкцию в подобие некоего домика, в котором можно поставить стулья и столик и укрыться от дождя/яркого солнца, принимать пищу, наслаждаться живописной картиной вокруг.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Конструктив внутреннего обустройства выполнен в угоду комфортного и автономного пребывания на лоно природы. Здесь имеется раскладной спальный модуль длиной 195 см и шириной 135 см, чего вполне достаточно для удобной ночевки двух взрослых человек. Есть еще кухонный модуль. Его атрибуты – 2-конфорочная газовая плита под баллоны, холодильник и две 10-литровые канистры под воду со сливным краном, 2 ящика для хранения.
На боковых панелях автомобиля – характерный декор или, если хотите, специальная оклейка, чтобы автомобиль был заметен. Рисунок выполнен в виде льва – символа и логотипа компании Peugeot.
В настоящее время автомобиль представлен в единственном экземпляре, как мы уже сказали, в виде концепта. Однако в скором времени компания планирует начать продажи автомобиля под заказ во всех дилерских центрах на территории России. Цены будут озвучены дополнительно, о чем портал 110km.ru обязательно оповестит своих читателей.
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