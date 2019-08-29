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29 августа 2019, 08:24

Porsche представил 440-сильный Macan Turbo

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Обновленный кроссовер Porsche Macan обзавелся новой мощной модификацией с приставкой Turbo, которой достался турбомотор от Panamera и Cayenne. Теперь младший кроссовер марки может разогнаться с места до «сотни» за 4,3 секунды.
Porsche представил 440 сильный Macan Turbo

 

Porsche представил 440 сильный Macan Turbo

 

Porsche представил 440 сильный Macan Turbo

 

Porsche представил 440 сильный Macan Turbo
Porsche представил 440 сильный Macan Turbo
Porsche представил 440 сильный Macan Turbo
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Рестайлинговый Porsche Macan представили осенью 2018 года на автосалоне в Париже. Обновленный кроссовер можно узнать по более узким указателям поворота, иной форме передней оптики, светодиодной полосе, протянувшейся через всю дверь багажного отделения, новым колесным дискам и свежему лазурному оттенку Miami Blue. В салоне появилась цифровая панель приборов, новая центральная консоль с 11-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Стандартная версия оснащается 2,0-литровым наддувным бензиновым агрегатом, мощность которого составляет от 245 до 252 л.с. в зависимости от рынка. Разгон до первой «сотни» занимает 6,7 секунды. 

В декабре Porsche выпустила более мощную версию Macan S с 3,0-литровым турбированным V6, мощностью 354 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 480 Нм. Кроссовер оснащен системой полного привода, увеличенными до 360 мм тормозными дисками на передних колесах и перекалиброванной подвеской. С пакетом Sport Chrono он ускоряется от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды.

Новая версия Macan Turbo получила 2,9-литровый турбомотор V6, позаимствованный у Panamera и Cayenne. Несмотря на небольшую потерю рабочего объема, мощность выросла до 440 л.с. и 549 Нм крутящего момента, доступного в диапазоне от 1 800 до 5 600 об/мин. С пакетом Sport Chrono он набирает первую «сотню» за 4,3 секунды. Максимальная скорость составляет 270 км/ч. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и системой полного привода Porsche Traction Management.

Внешне мощный Macan Turbo можно узнать по более агрессивным воздухозаборникам, которые помогают охлаждать мотор. Также кроссовер получил аккуратный спойлер на крыше, четыре патрубка выпускной системы, фальш-диффузор и 20-дюймовые колесные диски. Тормоза Macan Turbo 2020 изготовлены по технологии Porsche Surface Coated с покрытием из карбида вольфрама, которое обеспечивает более быструю реакцию, меньший износ и на 90% меньше тормозной пыли, чем обычные чугунные тормозные диски. В качестве опции доступны карбон-керамические тормоза Porsche, а также пневматическая подвеска и система Porsche Torque Vectoring Plus. Публичный дебют новинки пройдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Российские дилеры Porsche уже принимают заказы. Цены на Macan Turbo начинаются от 6 896 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Porsche выпустила самый мощный Macan
Вот это правильно - специально обучать водителей мощных авто. А то на дорогах, как обезьяны с гранатой, дали в руки машину-убийцу, а как пользоваться ей, не научили. Вот и летают такие по улицам, и прилетают часто...
Вася
Porsche подготовила эксклюзивный Macan
Даже страшно подумать, сколько может стоить такая модель в единственном экземпляре. Какой-нибудь коллекционер порадуется, практического толку от такой тачки нет.
Дмитрий
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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Porsche представил 440-сильный Macan Turbo
{{material_125257}}Рестайлинговый Porsche Macan представили осенью 2018 года на автосалоне в Париже. Обновленный кроссовер можно узнать по более узким указателям поворота, иной форме передней оптики, светодиодной полосе, протянувшейся через всю дверь багажного отделения, новым колесным дискам и свежему лазурному оттенку Miami Blue. В салоне появилась цифровая панель приборов, новая центральная консоль с 11-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Стандартная версия оснащается 2,0-литровым наддувным бензиновым агрегатом, мощность которого составляет от 245 до 252 л.с. в зависимости от рынка. Разгон до первой «сотни» занимает 6,7 секунды. В декабре Porsche выпустила более мощную версию Macan S с 3,0-литровым турбированным V6, мощностью 354 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 480 Нм. Кроссовер оснащен системой полного привода, увеличенными до 360 мм тормозными дисками на передних колесах и перекалиброванной подвеской. С пакетом Sport Chrono он ускоряется от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды.Новая версия Macan Turbo получила 2,9-литровый турбомотор V6, позаимствованный у Panamera и Cayenne. Несмотря на небольшую потерю рабочего объема, мощность выросла до 440 л.с. и 549 Нм крутящего момента, доступного в диапазоне от 1 800 до 5 600 об/мин. С пакетом Sport Chrono он набирает первую «сотню» за 4,3 секунды. Максимальная скорость составляет 270 км/ч. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и системой полного привода Porsche Traction Management.Внешне мощный Macan Turbo можно узнать по более агрессивным воздухозаборникам, которые помогают охлаждать мотор. Также кроссовер получил аккуратный спойлер на крыше, четыре патрубка выпускной системы, фальш-диффузор и 20-дюймовые колесные диски. Тормоза Macan Turbo 2020 изготовлены по технологии Porsche Surface Coated с покрытием из карбида вольфрама, которое обеспечивает более быструю реакцию, меньший износ и на 90% меньше тормозной пыли, чем обычные чугунные тормозные диски. В качестве опции доступны карбон-керамические тормоза Porsche, а также пневматическая подвеска и система Porsche Torque Vectoring Plus. Публичный дебют новинки пройдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Российские дилеры Porsche уже принимают заказы. Цены на Macan Turbo начинаются от 6 896 000 рублей.
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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