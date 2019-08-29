29 августа 2019, 08:24
Porsche представил 440-сильный Macan Turbo
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Обновленный кроссовер Porsche Macan обзавелся новой мощной модификацией с приставкой Turbo, которой достался турбомотор от Panamera и Cayenne. Теперь младший кроссовер марки может разогнаться с места до «сотни» за 4,3 секунды.
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В декабре Porsche выпустила более мощную версию Macan S с 3,0-литровым турбированным V6, мощностью 354 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 480 Нм. Кроссовер оснащен системой полного привода, увеличенными до 360 мм тормозными дисками на передних колесах и перекалиброванной подвеской. С пакетом Sport Chrono он ускоряется от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды.
Новая версия Macan Turbo получила 2,9-литровый турбомотор V6, позаимствованный у Panamera и Cayenne. Несмотря на небольшую потерю рабочего объема, мощность выросла до 440 л.с. и 549 Нм крутящего момента, доступного в диапазоне от 1 800 до 5 600 об/мин. С пакетом Sport Chrono он набирает первую «сотню» за 4,3 секунды. Максимальная скорость составляет 270 км/ч. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и системой полного привода Porsche Traction Management.
Внешне мощный Macan Turbo можно узнать по более агрессивным воздухозаборникам, которые помогают охлаждать мотор. Также кроссовер получил аккуратный спойлер на крыше, четыре патрубка выпускной системы, фальш-диффузор и 20-дюймовые колесные диски. Тормоза Macan Turbo 2020 изготовлены по технологии Porsche Surface Coated с покрытием из карбида вольфрама, которое обеспечивает более быструю реакцию, меньший износ и на 90% меньше тормозной пыли, чем обычные чугунные тормозные диски. В качестве опции доступны карбон-керамические тормоза Porsche, а также пневматическая подвеска и система Porsche Torque Vectoring Plus. Публичный дебют новинки пройдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Российские дилеры Porsche уже принимают заказы. Цены на Macan Turbo начинаются от 6 896 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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