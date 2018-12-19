19 декабря 2018, 15:10

Porsche представила драйверские версии Boxster и Cayman

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Специально для ценителей спорткаров компания Porsche выпустила Т-версии моделей 718 Boxster и 718 Cayman. Автомобили избавились от лишних опций, но получили перенастроенную подвеску, спортивную трансмиссию и спортпакет Chrono.
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  Porsche представила драйверские версии Boxster и Cayman Porsche Boxster, Porsche Cayman Porsche представила драйверские версии Boxster и Cayman Porsche Boxster, Porsche Cayman Porsche представила драйверские версии Boxster и Cayman Porsche Boxster, Porsche Cayman Porsche представила драйверские версии Boxster и Cayman Porsche Boxster, Porsche Cayman Porsche представила драйверские версии Boxster и Cayman
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фото
  
Porsche Boxster 2.0 AMT
2 л, 300 л.с
робот 7
0-100 - 4.9 с, 275 км/ч
4379 x 1801 x 1281 мм
задний
АИ-95, 6.9 л на 100 км
3 866 000 руб
Все характеристики
Год назад Porsche представила модификацию 911 Carrera T. Публика приняла ее очень тепло, поэтому опыт решили повторить с Boxster и Cayman. Т-версии (от T – Touring) позиционируются как автомобили для «чистого удовольствия от вождения». Массу спорткаров максимально облегчили, избавившись от всего лишнего. Например, из автомобилей убрали медиасистему, а руль лишился кнопок. Хотя при желании все это можно вернуть обратно безо всяких доплат. В салоне традиционные дверные ручки заменили на тряпичные лямки.

Спорткары 718 Boxster и 718 Cayman оснастили 2,0-литровым турбомотором, который выдает 300 л.с. и 380 Нм крутящего момента. В базовой версии двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой». При желании можно заказать «робот» PDK. С ним автомобиль разгоняется до первой «сотни» на 0,2 секунды быстрее: за 4,9 секунды против 5,1 секунды с МКПП. А в режиме Sport Plus время сокращается до 4,7 секунды.

Автомобили получили заниженную на 20 мм адаптивную подвеску PASM, пакет Sport Chrono, самоблокирующийся дифференциал, 20-дюймовые колесные диски и спортивный выпуск со сдвоенными патрубками. Для спецверсии подготовили два дополнительных цвета – оранжевый Lava Orange и синий Miami Blue. Стоить автомобили будут на 5 – 10 дешевле по сравнению со стандартными версиями.

Новинки и концепт кары Порше Бокстер, Кайман
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Американские родстеры
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
Igor
Старые кабриолеты
У меня за 4 года 70 тысяч. Некоторые на обычных машинах столько не ездят.
olp
Оригинальная зимняя резина с дисками на Порш Бокстер
Сергей, а недорого это сколько, и что за резина? Инфу прошу на эл-ку 888bvn888@rambler.ru
888bvn888
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Porsche представила драйверские версии Boxster и Cayman
{{params_56800}}Год назад Porsche представила модификацию 911 Carrera T. Публика приняла ее очень тепло, поэтому опыт решили повторить с Boxster и Cayman. Т-версии (от T – Touring) позиционируются как автомобили для «чистого удовольствия от вождения». Массу спорткаров максимально облегчили, избавившись от всего лишнего. Например, из автомобилей убрали медиасистему, а руль лишился кнопок. Хотя при желании все это можно вернуть обратно безо всяких доплат. В салоне традиционные дверные ручки заменили на тряпичные лямки.Спорткары 718 Boxster и 718 Cayman оснастили 2,0-литровым турбомотором, который выдает 300 л.с. и 380 Нм крутящего момента. В базовой версии двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой». При желании можно заказать «робот» PDK. С ним автомобиль разгоняется до первой «сотни» на 0,2 секунды быстрее: за 4,9 секунды против 5,1 секунды с МКПП. А в режиме Sport Plus время сокращается до 4,7 секунды.Автомобили получили заниженную на 20 мм адаптивную подвеску PASM, пакет Sport Chrono, самоблокирующийся дифференциал, 20-дюймовые колесные диски и спортивный выпуск со сдвоенными патрубками. Для спецверсии подготовили два дополнительных цвета – оранжевый Lava Orange и синий Miami Blue. Стоить автомобили будут на 5 – 10 дешевле по сравнению со стандартными версиями.
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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