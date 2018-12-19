19 декабря 2018, 15:10
Porsche представила драйверские версии Boxster и Cayman
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Специально для ценителей спорткаров компания Porsche выпустила Т-версии моделей 718 Boxster и 718 Cayman. Автомобили избавились от лишних опций, но получили перенастроенную подвеску, спортивную трансмиссию и спортпакет Chrono.
|Porsche Boxster 2.0 AMT
|2 л, 300 л.с
|робот 7
|0-100 - 4.9 с, 275 км/ч
|4379 x 1801 x 1281 мм
|задний
|АИ-95, 6.9 л на 100 км
|3 866 000 руб
|Все характеристики
Спорткары 718 Boxster и 718 Cayman оснастили 2,0-литровым турбомотором, который выдает 300 л.с. и 380 Нм крутящего момента. В базовой версии двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой». При желании можно заказать «робот» PDK. С ним автомобиль разгоняется до первой «сотни» на 0,2 секунды быстрее: за 4,9 секунды против 5,1 секунды с МКПП. А в режиме Sport Plus время сокращается до 4,7 секунды.
Автомобили получили заниженную на 20 мм адаптивную подвеску PASM, пакет Sport Chrono, самоблокирующийся дифференциал, 20-дюймовые колесные диски и спортивный выпуск со сдвоенными патрубками. Для спецверсии подготовили два дополнительных цвета – оранжевый Lava Orange и синий Miami Blue. Стоить автомобили будут на 5 – 10 дешевле по сравнению со стандартными версиями.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
У меня за 4 года 70 тысяч. Некоторые на обычных машинах столько не ездят.
Сергей, а недорого это сколько, и что за резина? Инфу прошу на эл-ку 888bvn888@rambler.ru
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