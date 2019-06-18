18 июня 2019, 08:27

Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4

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Компания Porsche рассекретила новые спорткары 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4. Автомобили получили 4,0-литровые оппозитные моторы мощностью 420 л.с. и заняли место на вершине 718-й серии.
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
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Родстер Porsche 718 Boxster Spyder и Porsche 718 Cayman GT4 построены на одном шасси с активной подвеской, заниженной на 30 мм. Автомобили оснащены интеллектуальной системой полного привода с механической блокировкой заднего дифференциала и усовершенствованной системой стабилизации. 

Оба спорткара получили новую 4,0-литровую атмосферную оппозитную «шестерку» с переменным впуском и пьезо-инжекторами. Для экономии топлива половина цилиндров может отключаться. Агрегат выдает 420 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Разгон с места до «сотни» занимает у каждого автомобиля по 4,4 секунды. Максимальная скорость родстера 718 Boxster Spyder составляет 301 км/ч, купе 718 Cayman GT4 – 304 км/ч. Кстати, новый Cayman GT4 может проехать Нюрбургринг на 10 секунд быстрее, чем его предшественник.

Купе 718 Cayman GT4 получило модернизированный диффузор и заднее антикрыло, благодаря чему может генерировать в 1,5 раза больше прижимной силы, чем стандартная модель. Родстер 718 Spyder также оснащен активным задним спойлером, который автоматически выдвигается на скоростях свыше 120 км/ч. В сочетании с массивным диффузором он позволяет спорткару первым из всех Boxster генерировать прижимную силу на задней оси.

В список оснащения входят спортивные сидения и руль GT Sport, отделка алькантарой и матовым алюминием, алюминиевые моноблочные неподвижные тормозные суппорты. В качестве опции доступны карбон-керамические тормоза, новые варианты отделки салона, двухцветная тканевая крыша и пакет Clubsport, который включает в себя стальной каркас безопасности, огнетушитель и 6-точечный ремень безопасности для водителя.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Посмотрите, что получится, если скрестить Porsche и «Запорожец»
Запорше или Поршивец... ) ) )
Сергей
В Интернете опубликованы скетчи Porsche Cayman 2010 модельного ряда
Спортивное купе, нормальное.
kostyastepanov
Американские родстеры
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
Igor
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Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
{{material_126463}}Родстер Porsche 718 Boxster Spyder и Porsche 718 Cayman GT4 построены на одном шасси с активной подвеской, заниженной на 30 мм. Автомобили оснащены интеллектуальной системой полного привода с механической блокировкой заднего дифференциала и усовершенствованной системой стабилизации. Оба спорткара получили новую 4,0-литровую атмосферную оппозитную «шестерку» с переменным впуском и пьезо-инжекторами. Для экономии топлива половина цилиндров может отключаться. Агрегат выдает 420 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Разгон с места до «сотни» занимает у каждого автомобиля по 4,4 секунды. Максимальная скорость родстера 718 Boxster Spyder составляет 301 км/ч, купе 718 Cayman GT4 – 304 км/ч. Кстати, новый Cayman GT4 может проехать Нюрбургринг на 10 секунд быстрее, чем его предшественник.Купе 718 Cayman GT4 получило модернизированный диффузор и заднее антикрыло, благодаря чему может генерировать в 1,5 раза больше прижимной силы, чем стандартная модель. Родстер 718 Spyder также оснащен активным задним спойлером, который автоматически выдвигается на скоростях свыше 120 км/ч. В сочетании с массивным диффузором он позволяет спорткару первым из всех Boxster генерировать прижимную силу на задней оси.В список оснащения входят спортивные сидения и руль GT Sport, отделка алькантарой и матовым алюминием, алюминиевые моноблочные неподвижные тормозные суппорты. В качестве опции доступны карбон-керамические тормоза, новые варианты отделки салона, двухцветная тканевая крыша и пакет Clubsport, который включает в себя стальной каркас безопасности, огнетушитель и 6-точечный ремень безопасности для водителя.
2019-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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