18 июня 2019, 08:27
Porsche представила 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
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Компания Porsche рассекретила новые спорткары 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4. Автомобили получили 4,0-литровые оппозитные моторы мощностью 420 л.с. и заняли место на вершине 718-й серии.
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Оба спорткара получили новую 4,0-литровую атмосферную оппозитную «шестерку» с переменным впуском и пьезо-инжекторами. Для экономии топлива половина цилиндров может отключаться. Агрегат выдает 420 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Разгон с места до «сотни» занимает у каждого автомобиля по 4,4 секунды. Максимальная скорость родстера 718 Boxster Spyder составляет 301 км/ч, купе 718 Cayman GT4 – 304 км/ч. Кстати, новый Cayman GT4 может проехать Нюрбургринг на 10 секунд быстрее, чем его предшественник.
Купе 718 Cayman GT4 получило модернизированный диффузор и заднее антикрыло, благодаря чему может генерировать в 1,5 раза больше прижимной силы, чем стандартная модель. Родстер 718 Spyder также оснащен активным задним спойлером, который автоматически выдвигается на скоростях свыше 120 км/ч. В сочетании с массивным диффузором он позволяет спорткару первым из всех Boxster генерировать прижимную силу на задней оси.
В список оснащения входят спортивные сидения и руль GT Sport, отделка алькантарой и матовым алюминием, алюминиевые моноблочные неподвижные тормозные суппорты. В качестве опции доступны карбон-керамические тормоза, новые варианты отделки салона, двухцветная тканевая крыша и пакет Clubsport, который включает в себя стальной каркас безопасности, огнетушитель и 6-точечный ремень безопасности для водителя.
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Запорше или Поршивец... ) ) )
Спортивное купе, нормальное.
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
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