Посмотрите на Audi Q7 на чудовищных 30-дюймовых колесах и других монстров (видео)
Фото: youtube.com / Cuzzintruck
Фото: youtube.com / Cuzzintruck
Фото: youtube.com / Cuzzintruck
Фото: youtube.com / Cuzzintruck
Фото: youtube.com / Cuzzintruck
Среди всех героев 9-минутного видео, опубликованного ниже, особенно выделяется Audi Q7 первого поколения, который в прежней жизни был классическим респектабельным европейским кроссовером, пока его новый американский владелец не решил, что на чудовищных 30-дюймовых серебристо-красных колесах он будет смотреться лучше. Но помимо этого Audi в ролике есть еще немало любопытных экземпляров от Maserati Ghibli до BMW X6. Пишите своих любимчиков в комментариях!
- 1 980 000 РBMW X6 2010 в Москве
- 1 490 000 РAudi Q7 2011 в Москве
- 1 999 000 РAudi Q7 2014 в Москве
- 4 150 000 РAudi Q7 2017 в Москве
- 1 650 000 РBMW X6 2012 в Москве
- 2 000 000 РBMW X6 2010 в Москве
- 3 690 000 РBMW X6 2016 в Москве
- 4 050 000 РAudi Q7 2016 в Москве
- 3 500 000 РBMW X6 2017 в Москве
- 3 650 000 РAudi Q7 2017 в Москве
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