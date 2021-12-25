Самые популярные в России «китайцы» и «корейцы»: итоги 2021 года
Kia Rio
Лидером стал южнокорейский Rio, за 11 месяцев 2021 года было продано 75 885 машин. Модель представлена в варианте седан и хэчбек, начальная стоимость седана в базовой комплектации на конец 2021 года составляет 985 тыс. рублей, за хэчбек (Kia Rio Х) придется заплатить на 120 тыс. больше. За эту сумму вы получите двигатель объемом 1,4 л и мощностью 100 л.с., а также 6-ступенчатую МКПП. За АКПП придется доплатить еще 100 тыс.
Hyundai Creta
Продажи по итогу 11 месяцев года составили 65 000 машин, что почти на 1,5 тыс. меньше, чем год назад. Базовая комплектация с бензиновым двигателем 1,6 л мощностью 123 л.с. обойдется от 1,24 млн рублей, вариант с полным приводом будет стоить уже на 150 тыс. дороже.
Haval F7
Среди китайских моделей лидером оказался кроссовер Haval F7, с января по октябрь его купили 19 308 человек. 2021 год вообще стал удачным для бренда, а в ноябре был установлен очередной рекорд продаж в России – 4909 машин по всей линейке. Плюс модель Jolion попала в топ-15 самых продаваемых машин в России, на наш рынок она вышла только в мае этого года. F7 в базовой комплектации с бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 150 л.с., передним приводом и АКПП стоит от 1,73 млн рублей. Полный привод с тем же силовым агрегатом обойдется уже от 1,92 млн. рублей.
Chery Tiggo 4
В ноябре лидером в линейке бренда стал Chery Tiggo 4, за 11 месяцев года было продано 12 775 машин, что на 1,6 тыс. больше, чем годом ранее. Вообще рост продаж бренда по итогу 11 месяцев составил 252% в сравнении с показателями 2020 года. Компактный и технологичный кроссовер в базовой комплектации стоит от 1,14 млн рублей: 4-цилиндровый двигатель объемом 1,5 л мощностью 113 л.с. с МКПП. Полного привода у модели нет.
Geely Coolray
Еще один кроссовер от китайского производителя, ставший самым продаваемым в линейке бренда по итогу 10 месяцев 2021 года. Вообще Geely сумел в этом году нарастить продажи на российском рынке на 63% в сравнении с 2020 годом. Кроссовер построен на модульной платформе ВМА, которая во многом схожа со старшей платформой СМА, на которой строится кроссовер Volvo XC40. Базовая комплектация модели стоит от 1,44 млн рублей, в нее входит турбированный 3-цилиндровый двигатель объемом 1,5 л. Привод передний, дорожный просвет 196 мм.
Genesis GV80
Несмотря на то, что это люксовый «кореец» занимает последнее место в нашем списке по количеству проданных в России машин, Genesis показал самый мощный рост продаж в сравнении с ноябрем прошлого года – плюс 1037%. Рост год к году скромнее, всего 200,5%. Премиальный 5-местный кроссовер стоит в России от 5 млн рублей, за эти деньги вы можете рассчитывать на двигатель объемом 2,5 л и мощностью 249 л.с., полным приводом и 8-ступенчатой АКПП. Отделка салона искусственная кожа и пластик, зато передовой функционал включен по максимуму. За период с января по октябрь было продано 1654 машины.
- 730 000 РKIA Rio 2013 в Москве
- 1 410 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 1 750 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 490 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 470 000 РKIA Rio 2017 в Москве
- 1 790 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 650 000 РKIA Rio 2010 в Москве
- 1 540 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 2 090 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 6 395 890 РGenesis GV80 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий