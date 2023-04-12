Представлен топовый BMW XM Label Red: почти 750 сил и 3,7 секунды до «сотни»

В состав силовой установки входит 4,4-литровый бензиновый V8, форсированный до 585 сил, который дополнен электродвигателем мощностью 197 сил. Суммарная отдача составляет 748 лошадиных сил и 997 Нм пикового крутящего момента. Время разгона с места до «сотни» тяжелого кроссовера сократилось до 3,7 секунды, а максимальная скорость с опциональным пакетом M Driver's Package достигает 280 км/ч. Теперь XM Label Red может конкурировать с лучшим гибридным полноразмерным внедорожником от Porsche, Cayenne Turbo S E-Hybrid, который исполняет спринт за 3,6 секунды и разгоняется до 292 км/ч.

Внешне флагманский Label Red можно опознать по многочисленным красным акцентам на кузове и колесных дисках. Цвет кузова можно выбрать любой из 50 оттенков палитры Individual, но ограниченную серию окрасят в черный Frozen Carbon Black. Красная тема продолжается в салоне: контрастная строчка, акценты и красные логотипы «XM». Сборка BMW XM Label Red стартует в августе на заводе BMW Group в Спартанбурге в Южной Каролине. Окончательные цены назовут ближе к началу продаж. Предварительно, за мощный кроссовер попросят не менее 185 тысяч долларов или порядка 15,2 млн рублей.

Упомянутые модели: BMW XM

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