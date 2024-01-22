Пробег скручен у каждого третьего автомобиля в России: чем опасно и у каких машин скручивают чаще

Ранее мы писали Эксперт назвал неочевидные признаки скрученного пробега Проще всего проверить историю автомобиля через платные сервисы. Но при внимательном осмотре машины можно догадаться ... Читать далее

Каждый третий выставленный на продажу автомобиль имеет скрученный пробег. Поскольку показания одометра напрямую влияют на цену машины, годовой ущерб для потребителей в РОАД оценили более чем в 600 млрд рублей. Наиболее часто машины со скрученным пробегом продают в Краснодарском крае, Самарской, Ростовской и Челябинской областях, а также в Башкирии. В зоне риска автомобили Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.

За последние 10 лет доля машин со скрученным пробегом стала гораздо меньше, но проблема по-прежнему актуальна. Покупая такой автомобиль, новый владелец не догадывается о его реальном техническом состоянии. Иногда он даже не успевает доехать до первого ТО, пишут Известия.

Уголовной ответственности недобросовестный продавец не несет. Его можно привлечь к административной ответственности за «причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием». Но на деле доказать факт обмана частным лицом очень трудно. Дилера проще привлечь к ответственности, штрафы в этом случае достигают 500 тысяч рублей. Поэтому шанс купить машину со скрученным пробегом у дилера в несколько раз ниже, чем у частного продавца.

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