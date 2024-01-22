Пробег скручен у каждого третьего автомобиля в России: чем опасно и у каких машин скручивают чаще
За последние 10 лет доля машин со скрученным пробегом стала гораздо меньше, но проблема по-прежнему актуальна. Покупая такой автомобиль, новый владелец не догадывается о его реальном техническом состоянии. Иногда он даже не успевает доехать до первого ТО, пишут Известия.
Уголовной ответственности недобросовестный продавец не несет. Его можно привлечь к административной ответственности за «причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием». Но на деле доказать факт обмана частным лицом очень трудно. Дилера проще привлечь к ответственности, штрафы в этом случае достигают 500 тысяч рублей. Поэтому шанс купить машину со скрученным пробегом у дилера в несколько раз ниже, чем у частного продавца.
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Компания Mazda завершает производство Mazda6 нынешнего поколения, которое продается уже более 12 лет. Преемника у него не будет. Место красивого седана займут кроссоверы.Читать далее
-
22.01.2024, 08:23
Правительство вновь скорректировало план дорожного строительства на ближайшие 5 лет
Официально в Правительстве РФ сообщили, что в обновленный план включили 380 объектов дорожного строительства вместо прежних 250, а объем финансирования вырос с 13,2 до 14 трлн рублей. При внимательном изучении документа выяснилось, что завершение многих крупных федеральных строек откладывается.Читать далее
-
22.01.2024, 07:57
В Москве вновь расширяют зону платной парковки
С 22 января столичные власти в очередной раз расширили зону платной муниципальной парковки. Список пополнят еще 50 участков улиц, загруженные транспортом и находящиеся вблизи крупных жилых комплексов.Читать далее
-
22.01.2024, 07:41
Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Приморье
Неделя началась в Приморском крае с серьезной аварии с участием скорой помощи на базе автомобиля УАЗ и японского кроссовера Honda CR-V. Два человека пострадали, один погиб на месте происшествия.Читать далее
-
22.01.2024, 07:17
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в январе 2024 года
Автомобили SUV сегмента последние несколько лет пользуются повышенным спросом во всем мире и Россия здесь не исключение. Благодаря своей практичности они постепенно вытесняют классические седаны, хотя и стоят заметно дороже.Читать далее
-
22.01.2024, 00:12
Subaru WRX разорвало надвое после столкновения со снегоуборщиком
Зимние дороги предъявляют особые требования к водителям, и цена ошибки, вызванной излишней самоуверенностью, может быть очень высока. Авария, произошедшая на заснеженной загородной трассе, лишнее тому доказательство.Читать далее
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