20 января 2020, 13:03
Lada Xray Cross с вариатором продается лучше, чем ожидалось
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Прошло чуть больше года с момента выхода на рынок «вседорожной» версии Lada Xray с приставкой Cross. Автомобиль стал своего рода испытательной площадкой, на которой отрабатывались различные новшества, например, система Lada Ride Select, бесступенчатая автоматическая трансмиссия и руль с обогревом. АвтоВАЗ подвел первые итоги.
Фото: АвтоВАЗ
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Директор проекта Lada Xray Олег Груненков выразил удовлетворение итогами продаж, заявив, что спрос на Xray Cross с автоматической трансмиссией даже выше, чем ожидалось изначально. Появление этой версии позволило привлечь новый сегмент клиентов, которые раньше и не думали о покупке автомобиля Lada. В первую очередь, речь идет о женщинах и владельцах автомобилей иностранных брендов.
По данным опросов, каждый второй покупатель пересаживается на Lada Xray Cross с иномарки. В сегменте до 1 млн рублей не так много игроков, и зачастую российский «вседорожный» хэтчбек выигрывает по уровню оснащения и цене. Маркетологи АвтоВАЗа сравнивали комплектации Xray Cross с комплектациями конкурентов, и оказалось, что ближайшие конкуренты на 100 - 150 тысяч рублей дороже.
Покупатели позитивно оценили функцию Lada Ride Select, которая помогает чувствовать себя уверенно и безопасно даже в сложных дорожных условиях. Добавляет комфорта обогрев руля и складываемое переднее пассажирское сидение. Работа по совершенствованию автомобиля продолжается. В 2020 году Lada Xray ждут очередные улучшения и новые оттенки в цветовой гамме.
Комментарии
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Комментарии пользователей
Глеб20.01.2020 15:02
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных х-ray, при этом автоваз заявляет об успехе при продажах 1500 машин в год даже на старте продаж. Как говорится не на..бешь не проживешь.
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
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