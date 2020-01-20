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20 января 2020, 13:03

Lada Xray Cross с вариатором продается лучше, чем ожидалось

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Прошло чуть больше года с момента выхода на рынок «вседорожной» версии Lada Xray с приставкой Cross. Автомобиль стал своего рода испытательной площадкой, на которой отрабатывались различные новшества, например, система Lada Ride Select, бесступенчатая автоматическая трансмиссия и руль с обогревом. АвтоВАЗ подвел первые итоги.
Lada Xray Cross с вариатором продается лучше чем ожидалось

Фото: АвтоВАЗ

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Очередной выпуск «Lada ТВ» посвятили годовщине выхода на российский рынок «вседорожного» хэтчбека Lada Xray Cross. Напомним, официальные продажи стартовали в ноябре 2018 года. За 2019 год дилеры реализовали 28 967 экземпляров Lada Xray. На Cross-версию пришлось порядка 35 – 40% продаж. Около 17 – 20% этой доли занимают версии с бесступенчатой коробкой передач CVT.

Директор проекта Lada Xray Олег Груненков выразил удовлетворение итогами продаж, заявив, что спрос на Xray Cross с автоматической трансмиссией даже выше, чем ожидалось изначально. Появление этой версии позволило привлечь новый сегмент клиентов, которые раньше и не думали о покупке автомобиля Lada. В первую очередь, речь идет о женщинах и владельцах автомобилей иностранных брендов.

По данным опросов, каждый второй покупатель пересаживается на Lada Xray Cross с иномарки. В сегменте до 1 млн рублей не так много игроков, и зачастую российский «вседорожный» хэтчбек выигрывает по уровню оснащения и цене. Маркетологи АвтоВАЗа сравнивали комплектации Xray Cross с комплектациями конкурентов, и оказалось, что ближайшие конкуренты на 100 - 150 тысяч рублей дороже.

Покупатели позитивно оценили функцию Lada Ride Select, которая помогает чувствовать себя уверенно и безопасно даже в сложных дорожных условиях. Добавляет комфорта обогрев руля и складываемое переднее пассажирское сидение. Работа по совершенствованию автомобиля продолжается. В 2020 году Lada Xray ждут очередные улучшения и новые оттенки в цветовой гамме.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Глеб20.01.2020 15:02
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных х-ray, при этом автоваз заявляет об успехе при продажах 1500 машин в год даже на старте продаж. Как говорится не на..бешь не проживешь.
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
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Lada Xray Cross с вариатором продается лучше, чем ожидалось
{{material_128155}}Очередной выпуск «Lada ТВ» посвятили годовщине выхода на российский рынок «вседорожного» хэтчбека Lada Xray Cross. Напомним, официальные продажи стартовали в ноябре 2018 года. За 2019 год дилеры реализовали 28 967 экземпляров Lada Xray. На Cross-версию пришлось порядка 35 – 40% продаж. Около 17 – 20% этой доли занимают версии с бесступенчатой коробкой передач CVT.Директор проекта Lada Xray Олег Груненков выразил удовлетворение итогами продаж, заявив, что спрос на Xray Cross с автоматической трансмиссией даже выше, чем ожидалось изначально. Появление этой версии позволило привлечь новый сегмент клиентов, которые раньше и не думали о покупке автомобиля Lada. В первую очередь, речь идет о женщинах и владельцах автомобилей иностранных брендов.По данным опросов, каждый второй покупатель пересаживается на Lada Xray Cross с иномарки. В сегменте до 1 млн рублей не так много игроков, и зачастую российский «вседорожный» хэтчбек выигрывает по уровню оснащения и цене. Маркетологи АвтоВАЗа сравнивали комплектации Xray Cross с комплектациями конкурентов, и оказалось, что ближайшие конкуренты на 100 - 150 тысяч рублей дороже.Покупатели позитивно оценили функцию Lada Ride Select, которая помогает чувствовать себя уверенно и безопасно даже в сложных дорожных условиях. Добавляет комфорта обогрев руля и складываемое переднее пассажирское сидение. Работа по совершенствованию автомобиля продолжается. В 2020 году Lada Xray ждут очередные улучшения и новые оттенки в цветовой гамме.
2020-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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