Провал недели: Внедорожник Toyota застрял на лестнице полицейского участка (хозяйка обвинила навигатор, полиция – алкоголь)

Женщина из Портленда, штат Мэн (США) застряла на своем немаленьком кроссовере Toyota Highlander на лестнице полицейского участка. По ее словам, во всем был виноват навигатор, который проложил ей неправильный маршрут. Сначала она проехала через гараж полицейского управления и оказалась в затруднительном положении после попытки спуститься по лестнице, чтобы выехать, наконец, на улицу. Объясняя свои действия, 26-летняя женщина заявила, что просто следовала подсказкам GPS. У полиции, однако, другая версия.

Проведенные тесты показали в крови водителя «чрезмерный» уровень алкоголя. Можно предположить, что в навигаторе был установлен режим пешехода, но алкоголь помешал даме трезво оценить ситуацию и подтолкнул к безрассудным действиям. Полиция предъявила женщине обвинение в вождении в нетрезвом виде. Ей грозит лишение прав и крупный штраф.

Упомянутые модели: Toyota Highlander (от 3 159 000 Р )

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