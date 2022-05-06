6 мая 2022, 00:01
Провал недели: Внедорожник Toyota застрял на лестнице полицейского участка (хозяйка обвинила навигатор, полиция – алкоголь)
Все мы слышали истории об эпичных сбоях в работе навигаторов. Безоглядно полагаясь на подсказки приложения, водители нередко оказывались на разбитых проселочных дорогах, в тупиках или в водоемах.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Проведенные тесты показали в крови водителя «чрезмерный» уровень алкоголя. Можно предположить, что в навигаторе был установлен режим пешехода, но алкоголь помешал даме трезво оценить ситуацию и подтолкнул к безрассудным действиям. Полиция предъявила женщине обвинение в вождении в нетрезвом виде. Ей грозит лишение прав и крупный штраф.
Упомянутые модели: Toyota Highlander (от 3 159 000 Р)
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