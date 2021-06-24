Пугающий эксперимент: что чувствуют дети и собаки, запертые в жару в машине
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
По данным британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), чрезмерная жара в автомобиле может убить собаку всего за шесть минут. Маленькие дети, оставленные в автомобильных креслах даже ненадолго, также подвергаются большому риску. Механизм терморегуляции формируется у детей только к семи годам, а до этого времени их организм перегревается в 3 – 5 раз быстрее, чем у взрослых. По данным Motor1, только в США каждый год из-за жары погибает порядка 40 человек, запертых в машинах.
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