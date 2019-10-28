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28 октября 2019, 16:12

Пять самых дешевых автомобилей октября

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Фото: АвтоВАЗ
Сейчас в нашей стране наиболее востребованы автомобили бюджетного сегмента. Расскажем о пяти самых доступных по цене моделях, из предлагаемых на российском авторынке.
Пять самых дешевых автомобилей октября

Фото: Renault

Пять самых дешевых автомобилей октября

Фото: Renault

Пять самых дешевых автомобилей октября

Фото: Datsun

Пять самых дешевых автомобилей октября

Фото: АвтоВАЗ

Пять самых дешевых автомобилей октября

Фото: АвтоВАЗ

Пять самых дешевых автомобилей октября
Пять самых дешевых автомобилей октября
Пять самых дешевых автомобилей октября
Пять самых дешевых автомобилей октября
Пять самых дешевых автомобилей октября
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Людям, мало интересующимся автомобильным рынком, сложно разобраться в калейдоскопе реальных и фиктивных скидок, чтобы выбрать лучшие предложения. Эксперты портала CarsWeek.ru каждый месяц делают подборку из пяти самых дешевых новых автомобилей России, поскольку именно на машины бюджетного сегмента приходится основная доля продаж. Спойлер: по итогам октября 2019 года лидером остается Lada Granta.

Как и в любом «правильном» ТОП-5 начнем с конца. На пятом месте расположились сразу две родственные модели Renault: седан Logan и хэтчбек Sandero, построенные на платформе B0. Минимальная цена составляет 577 000 рублей. Базовые автомобили оснащаются 1,6-литровым мотором (82 л.с.) и механической коробкой передач. Низкая стоимость, доказанная надежность, простота в ремонте и небольшая стоимость в обслуживании делают «французов» одним из лучших предложений среди бюджетных автомобилей на сегодняшний день. В более дорогих версиях появляются мощные моторы 102 и 113 сил, работающие в паре с «автоматом» (первый) или с вариатором (второй). Топовая версия обойдется в 841 000 рублей.

На четвертом месте еще одна модель Альянса – хэтчбек Datsun mi-DO. Бренд Datsun принадлежит Nissan, а сборкой для России занимается АвтоВАЗ. Автомобиль характеризуется лаконичным дизайном и большим количеством российских комплектующих. Цены стартуют с отметки 555 000 рублей за версию с 87-сильным мотором и МКПП5. За роботизированную трансмиссию придется доплатить еще 140 000 рублей.

Третье место досталось внедорожнику Lada 4x4 с минимальной стоимостью от 524 000 рублей. За эту сумму можно приобрести 3-дверный автомобиль с аскетичным салоном, но зато оснащенный полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Под капотом трудится 1,7-литровый агрегат мощностью 83 л.с. Цена 5-дверной версии с удлиненной колесной базой начинается от 563 000 рублей.

На второй строчке еще одна модель Datsun – седан on-DO по цене от 490 000 рублей. Как и хэтчбек mi-DO, автомобиль построен на одной платформе с Lada Granta и в техническом плане практически от нее не отличается. Сама же Lada Granta не только сохраняет звание бестселлера, но и стала самой доступной моделью октября. Базовые цены стартуют от 445 000 рублей за седан с 87-сильным мотором и «механикой». С учетом специальных предложений цену можно снизить до 404 900 рублей. Топовая «драйверская» Granta Drive Active стоит 654 900 рублей и отличается спортивным обвесом в стиле Lada Vesta Sport.

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Пять самых дешевых автомобилей октября
{{material_127806}}Людям, мало интересующимся автомобильным рынком, сложно разобраться в калейдоскопе реальных и фиктивных скидок, чтобы выбрать лучшие предложения. Эксперты портала CarsWeek.ru каждый месяц делают подборку из пяти самых дешевых новых автомобилей России, поскольку именно на машины бюджетного сегмента приходится основная доля продаж. Спойлер: по итогам октября 2019 года лидером остается Lada Granta.Как и в любом «правильном» ТОП-5 начнем с конца. На пятом месте расположились сразу две родственные модели Renault: седан Logan и хэтчбек Sandero, построенные на платформе B0. Минимальная цена составляет 577 000 рублей. Базовые автомобили оснащаются 1,6-литровым мотором (82 л.с.) и механической коробкой передач. Низкая стоимость, доказанная надежность, простота в ремонте и небольшая стоимость в обслуживании делают «французов» одним из лучших предложений среди бюджетных автомобилей на сегодняшний день. В более дорогих версиях появляются мощные моторы 102 и 113 сил, работающие в паре с «автоматом» (первый) или с вариатором (второй). Топовая версия обойдется в 841 000 рублей.На четвертом месте еще одна модель Альянса – хэтчбек Datsun mi-DO. Бренд Datsun принадлежит Nissan, а сборкой для России занимается АвтоВАЗ. Автомобиль характеризуется лаконичным дизайном и большим количеством российских комплектующих. Цены стартуют с отметки 555 000 рублей за версию с 87-сильным мотором и МКПП5. За роботизированную трансмиссию придется доплатить еще 140 000 рублей.Третье место досталось внедорожнику Lada 4x4 с минимальной стоимостью от 524 000 рублей. За эту сумму можно приобрести 3-дверный автомобиль с аскетичным салоном, но зато оснащенный полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Под капотом трудится 1,7-литровый агрегат мощностью 83 л.с. Цена 5-дверной версии с удлиненной колесной базой начинается от 563 000 рублей.На второй строчке еще одна модель Datsun – седан on-DO по цене от 490 000 рублей. Как и хэтчбек mi-DO, автомобиль построен на одной платформе с Lada Granta и в техническом плане практически от нее не отличается. Сама же Lada Granta не только сохраняет звание бестселлера, но и стала самой доступной моделью октября. Базовые цены стартуют от 445 000 рублей за седан с 87-сильным мотором и «механикой». С учетом специальных предложений цену можно снизить до 404 900 рублей. Топовая «драйверская» Granta Drive Active стоит 654 900 рублей и отличается спортивным обвесом в стиле Lada Vesta Sport.
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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