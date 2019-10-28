28 октября 2019, 16:12
Пять самых дешевых автомобилей октября
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Фото: АвтоВАЗ
Сейчас в нашей стране наиболее востребованы автомобили бюджетного сегмента. Расскажем о пяти самых доступных по цене моделях, из предлагаемых на российском авторынке.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Datsun
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Как и в любом «правильном» ТОП-5 начнем с конца. На пятом месте расположились сразу две родственные модели Renault: седан Logan и хэтчбек Sandero, построенные на платформе B0. Минимальная цена составляет 577 000 рублей. Базовые автомобили оснащаются 1,6-литровым мотором (82 л.с.) и механической коробкой передач. Низкая стоимость, доказанная надежность, простота в ремонте и небольшая стоимость в обслуживании делают «французов» одним из лучших предложений среди бюджетных автомобилей на сегодняшний день. В более дорогих версиях появляются мощные моторы 102 и 113 сил, работающие в паре с «автоматом» (первый) или с вариатором (второй). Топовая версия обойдется в 841 000 рублей.
На четвертом месте еще одна модель Альянса – хэтчбек Datsun mi-DO. Бренд Datsun принадлежит Nissan, а сборкой для России занимается АвтоВАЗ. Автомобиль характеризуется лаконичным дизайном и большим количеством российских комплектующих. Цены стартуют с отметки 555 000 рублей за версию с 87-сильным мотором и МКПП5. За роботизированную трансмиссию придется доплатить еще 140 000 рублей.
Третье место досталось внедорожнику Lada 4x4 с минимальной стоимостью от 524 000 рублей. За эту сумму можно приобрести 3-дверный автомобиль с аскетичным салоном, но зато оснащенный полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Под капотом трудится 1,7-литровый агрегат мощностью 83 л.с. Цена 5-дверной версии с удлиненной колесной базой начинается от 563 000 рублей.
На второй строчке еще одна модель Datsun – седан on-DO по цене от 490 000 рублей. Как и хэтчбек mi-DO, автомобиль построен на одной платформе с Lada Granta и в техническом плане практически от нее не отличается. Сама же Lada Granta не только сохраняет звание бестселлера, но и стала самой доступной моделью октября. Базовые цены стартуют от 445 000 рублей за седан с 87-сильным мотором и «механикой». С учетом специальных предложений цену можно снизить до 404 900 рублей. Топовая «драйверская» Granta Drive Active стоит 654 900 рублей и отличается спортивным обвесом в стиле Lada Vesta Sport.
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