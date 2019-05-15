15 мая 2019, 00:01
Renault Kangoo стал Nissan NV250
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Компания Nissan выпустила новый легкий коммерческий автомобиль Nissan NV250, который представляет собой перелицованную версию Renault Kangoo второго поколения. Европейские продажи новинки стартуют в сентябре.
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Покупателям предложат 5-местную пассажирскую укороченную версию и грузовую модификацию, для которой будет доступно два варианта колесной базы и несколько конфигураций салона. Ее грузоподъемность составляет до 800 кг. Третья, грузопассажирская версия построена на основе удлиненной колесной базы и оснащается максимум четырьмя сидениями. Остальное пространство отведено под грузовой отсек.
Под капотом работает 1,5-литровый турбодизель Renault, который предлагается в трех вариантах мощности: 80, 95 и 115 л.с. «Младший» мотор недоступен для грузопассажирской модификации. Сборку Nissan NV250 наладят на заводе Renault во Франции, где сейчас выпускают Kangoo. Модель адресована, в первую очередь, европейскому рынку. Продажи стартуют в сентябре.
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