15 мая 2019, 00:01

Renault Kangoo стал Nissan NV250

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Компания Nissan выпустила новый легкий коммерческий автомобиль Nissan NV250, который представляет собой перелицованную версию Renault Kangoo второго поколения. Европейские продажи новинки стартуют в сентябре.
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
Renault Kangoo стал Nissan NV250
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Шильдики Nissan – единственное, что досталось новому фургону от японской компании. Еще решетка радиатора и капот. Все остальное – это французский «каблучок» Renault Kangoo нынешнего поколения. Правда, с момента выхода второго Kangoo на рынок прошло уже 12 лет, поэтому «новой» модель Nissan можно назвать с большой натяжкой.

Покупателям предложат 5-местную пассажирскую укороченную версию и грузовую модификацию, для которой будет доступно два варианта колесной базы и несколько конфигураций салона. Ее грузоподъемность составляет до 800 кг. Третья, грузопассажирская версия построена на основе удлиненной колесной базы и оснащается максимум четырьмя сидениями. Остальное пространство отведено под грузовой отсек.

Под капотом работает 1,5-литровый турбодизель Renault, который предлагается в трех вариантах мощности: 80, 95 и 115 л.с. «Младший» мотор недоступен для грузопассажирской модификации. Сборку Nissan NV250 наладят на заводе Renault во Франции, где сейчас выпускают Kangoo. Модель адресована, в первую очередь, европейскому рынку. Продажи стартуют в сентябре.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Kangoo
Цитата:| Кому: Александр Ну так надо было с ними проехаться и показать проблему. Скорей всего контакт на реле ЭБУ у вас отходит. Машина теряет сигнал и считает себя не заведенной. Копайте в эту сторону. У меня тоже такая же проблема была, по итогу почистил один из контактов и все стало нормально. Я ...
Дима Ревизов
Отзыв о Renault Kangoo 2001 года
КОЛЁСА ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ КУЗОВ ОЦИНКОВАННЫЙ РЕМНИ РОЛИКИ ВСЕ ЗАМЕНЕНЫ МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ И ВМЕСТИ МАЯ ХОРОША ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА
ARKADII_62@MAIL.RU
Отзыв о Renault Kangoo 2013 года
минус один внутри все спартанское заднее сидение без ремней а мне нужно внуков возить нужна базопасность, а в остальном только плюсы
chabanwnko.s
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Renault Kangoo стал Nissan NV250
{{material_123689}}Шильдики Nissan – единственное, что досталось новому фургону от японской компании. Еще решетка радиатора и капот. Все остальное – это французский «каблучок» Renault Kangoo нынешнего поколения. Правда, с момента выхода второго Kangoo на рынок прошло уже 12 лет, поэтому «новой» модель Nissan можно назвать с большой натяжкой.Покупателям предложат 5-местную пассажирскую укороченную версию и грузовую модификацию, для которой будет доступно два варианта колесной базы и несколько конфигураций салона. Ее грузоподъемность составляет до 800 кг. Третья, грузопассажирская версия построена на основе удлиненной колесной базы и оснащается максимум четырьмя сидениями. Остальное пространство отведено под грузовой отсек.Под капотом работает 1,5-литровый турбодизель Renault, который предлагается в трех вариантах мощности: 80, 95 и 115 л.с. «Младший» мотор недоступен для грузопассажирской модификации. Сборку Nissan NV250 наладят на заводе Renault во Франции, где сейчас выпускают Kangoo. Модель адресована, в первую очередь, европейскому рынку. Продажи стартуют в сентябре.
2019-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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