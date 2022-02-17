Рестайлинговый Porsche Macan обзавелся компромиссной версией
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Версия Macan T отличается серым декором на бамперах, корпусах боковых зеркал, молдингах и спойлере. Салон оформлен в темных тонах. Штатно предлагаются 20-дюймовые колесные диски и сидения с комбинированной обивкой и логотипами Porsche на подголовниках, но можно выбрать и другие варианты. Литера «Т» в названии версии образована от слова «Touring» и подразумевает, что автомобиль предназначен для семейных поездок. Цены пока не объявлены. Базовый Porsche Macan сейчас стоит от 5,6 млн рублей.
- 6 080 000 РPorsche Macan 2020 в Москве
- 5 379 000 РPorsche Macan 2020 в Москве
- 3 180 000 РPorsche Macan S 2015 в Москве
- 5 000 000 РPorsche Macan 2019 в Москве
- 6 390 000 РPorsche Macan 2020 в Москве
- 3 410 000 РPorsche Macan 2014 в Москве
- 5 697 000 РPorsche Macan 2020 в Москве
- 4 500 000 РPorsche Macan 2016 в Москве
- 6 160 000 РPorsche Macan 2020 в Москве
- 7 020 000 РPorsche Macan 2021 в Москве
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