10 декабря 2017, 11:25
Рестайлинговый спорткар Alfa Romeo 4С дебютирует в будущем году
Старинная итальянская компания, принадлежащая сегодня концерну Fiat Chrysler Automobiles, анонсировала выпуск обновлённого варианта спорткара Alfa Romeo 4С в 2018 году.
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Объявлено, что под капотом 4C будет трудиться новый двигатель, но его технические характеристики пока что держатся в секрете. Напомним, что актуальная модель доступна с 4-цилиндровым 1,75-сильным двигателем производительностью 237 лошадиных сил и с максимальным крутящим моментом 349 Ньютон-метров, что позволяет осуществлять разгон с места до 100 км/ч за 4,1 секунду и развивать максимальную скорость 257 км/ч.
Из скупой информации производителя известно также, что рестайлинговая версия получит автоматическую трансмиссию.
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Отзывы по теме
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
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