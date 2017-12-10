10 декабря 2017, 11:25

Рестайлинговый спорткар Alfa Romeo 4С дебютирует в будущем году

Старинная итальянская компания, принадлежащая сегодня концерну Fiat Chrysler Automobiles, анонсировала выпуск обновлённого варианта спорткара Alfa Romeo 4С в 2018 году.
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  Рестайлинговый спорткар Alfa Romeo 4С дебютирует в будущем году Alfa Romeo 4C Рестайлинговый спорткар Alfa Romeo 4С дебютирует в будущем году Alfa Romeo 4C Рестайлинговый спорткар Alfa Romeo 4С дебютирует в будущем году
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Вопреки ожиданиям топ-менеджмента бренда модель 4C не пользуется особой популярностью: в минувшем году спорткар приобрели всего 1 667 покупателей в Европе и США. Поэтому руководство «Альфа Ромео» рассчитывает на то, что обновлённая версия привлечёт большее внимание к модели. 

Объявлено, что под капотом 4C будет трудиться новый двигатель, но его технические характеристики пока что держатся в секрете. Напомним, что актуальная модель доступна с 4-цилиндровым 1,75-сильным двигателем производительностью 237 лошадиных сил и с максимальным крутящим моментом 349 Ньютон-метров, что позволяет осуществлять разгон с места до 100 км/ч за 4,1 секунду и развивать максимальную скорость 257 км/ч. 

Из скупой информации производителя известно также, что рестайлинговая версия получит  автоматическую трансмиссию.
Дизайн и тюнинг Альфа Ромео 4С

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Отзывы по теме
Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
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где взять электро схему для Alfa Romeo 155
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Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
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Рестайлинговый спорткар Alfa Romeo 4С дебютирует в будущем году
{{material_117700}}Вопреки ожиданиям топ-менеджмента бренда модель 4C не пользуется особой популярностью: в минувшем году спорткар приобрели всего 1 667 покупателей в Европе и США. Поэтому руководство «Альфа Ромео» рассчитывает на то, что обновлённая версия привлечёт большее внимание к модели. Объявлено, что под капотом 4C будет трудиться новый двигатель, но его технические характеристики пока что держатся в секрете. Напомним, что актуальная модель доступна с 4-цилиндровым 1,75-сильным двигателем производительностью 237 лошадиных сил и с максимальным крутящим моментом 349 Ньютон-метров, что позволяет осуществлять разгон с места до 100 км/ч за 4,1 секунду и развивать максимальную скорость 257 км/ч. Из скупой информации производителя известно также, что рестайлинговая версия получит  автоматическую трансмиссию.
2017-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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