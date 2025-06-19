Российский автопарк стареет, а срок владения автомобилем продолжает расти

Ранее мы писали Названы самые популярные подержанные автомобили в России в мае 2025 года По итогам мая 2025 года россияне приобрели 491 тысячу подержанных легковых автомобилей. Это на 3,7% меньше ... Читать далее

Фото: freepik.com

За последний год доля автомобилей старше 10 лет в общем объеме российского легкового автопарка выросла с 71 до 72%. Доля наиболее ликвидных «средневозрастных» машин в возрасте 3–6 лет сократилась с 17 до 15%. Сегмент машин возрастом 7–9 лет устойчиво держится на уровне 10%. На долю совсем свежих авто до трех лет приходится уже 3% против 2% год назад.Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале отметил важную тенденцию: растет не только возраст автомобилей на вторичном рынке, но и срок владения. Если в начале 2022 года этот показатель составлял в среднем около 6 лет, то сегодня достиг 7,5 лет. Особенно заметен рост в сегменте массовых иномарок – здесь средний срок владения увеличился почти на целый год: с 6,4 до 7,4 лет. Такое изменение объясняется тем, что официальные поставки не-китайских брендов прекратились, а остатки «досанкционных» машин закончились.Что касается отечественных автомобилей, то срок владения Lada практически не изменился за последние годы – он остается на уровне 8,3 лет. Это указывает на стабильность спроса и предложения в бюджетном сегменте, где замена автомобиля происходит реже и менее охотно.

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В то же время интересная ситуация наблюдается в премиальном сегменте: несмотря на отсутствие официальных поставок, рынок продолжает пополняться через альтернативные каналы. Более высокий уровень дохода владельцев таких машин позволяет им обновлять автопарк чаще, чем в массовом сегменте, поэтому рост среднего срока владения здесь меньше – всего на пять месяцев с 2022 по 2025 год.Эти данные демонстрируют глубинные изменения в поведении российских автовладельцев, вызванные ограничениями на поставки новых иномарок. Российский автомобильный парк стареет, особенно в сегменте массовых брендов, где дефицит новых моделей наиболее ощутим. Эксперты прогнозируют дальнейший рост среднего возраста машин на вторичном рынке, поскольку восстановление импорта новых автомобилей пока не предвидится, а покупательская способность населения остается ограниченной.