Самые переоцененные машины на рынке с двигателями V8
Представляем вашему вниманию подборку самых переоцененных моделей с восьмицилиндровыми двигателями, которые однозначно не стоят тех денег, которые за них просят.
Jeep Grand Wagoneer: слишком огромной и чрезмерно дорогой
Похоже в этом году американский Jeep решил официально побороться за первенство на рынке полноразмерных внедорожников. Модель Grand Wagoneer готово пободаться с такими маститыми соперниками, как Cadillac Escalade нового поколения и роскошным Lincoln Navigator.
Но, черт, машина с ценником за 100 тыс. долларов, которая жрет более 30 л горючего на 100 км по городу… Не кажется ли вам, что в современном мире это некий атавизм? Столь огромные размеры (это самый массивный автомобиль в истории Jeep) и расход топлива, не компенсируют даже внушительные параметры двигателя – 6,4 л, мощность 471 л.с.
Jaguar F-Type Convertible: низкие продажи при высокой стоимости
С точки зрения внешних характеристик, качества исполнения и динамики, этот родстер хорош. Просят за него на рынке США более 107 тыс. долларов.
Двухместный спорткар с двигателем мощностью 575 л.с. стал жутко переоцененным по одной причине – главный конкурент бренда, Porsche, за те же деньги предлагает намного больше.
Maserati Quattroporte: недооцененный и слишком дорогой
Под капотом этой машины установлен двигатель Ferrari V8, он обеспечивает разгон до 100 км чуть более чем за 4 секунды, его мощность составляет 523 л.с. Но несмотря на всю мощь и роскошь, есть у конкурентов и более практичные и надежные варианты, причем за меньшие деньги.
Так что Maserati Quattroporte за 100 с лишним тысяч долларов занимает свое заслуженное место в нашем списке самых переоцененных на сегодняшний день машин с восьмицилиндровым двигателем.
Mercedes G-Wagon
Будем откровенны – так ли уж стоит покупать машину, которую облюбовали Кардашьяны? С самого первого дня появления на рынке эта модель была недосягаема для большинства. И причина в убийственно высокой стоимости.
За шестизначную сумму нам предлагают купить прожорливое авто с восьмицилиндровым двигателем мощностью 416 л.с. и двойным турбонаддувом.
Range Rover SVAutobiography: нереально завышенная стоимость
Позабыв о своих деревенских корнях – некогда он был лучшим выбором фермеров – Range Rover окончательно превратился в недосягаемую роскошь.
Эта модель создана дарить роскошь всем, кто может себе ее позволить. И вряд ли это каждый второй, учитывая ценник – выше 180 тыс. долларов на рынке США. У внедорожника есть мощный двигатель на 557 л.с., время разгона с места до 100 км меньше 5 секунд и потребность в регулярном гарантийном ремонте. Но однажды гарантия закончится, и вот тогда вы в полной мере осознаете насколько он был переоценен производителем.
Bentley Bentayga: переоцененный и не слишком удобный
Bentley Bentayga можно сравнить с туфлями от Louis Vuitton – выглядят красиво, цена пугает, а в плане комфорта их превзойдут любые туфли приличного качества.
Вроде и обещанные 542 л.с. выдает, и к работе двигателя не прикопаться, вот только у более дешевых моделей Mercedes и Audi есть подлокотники с подогревом, а у этого Bentley нет! Зато есть цена выше 180 тыс. долларов. Стоит ли в этом случае переплачивать за лейбл – решайте сами.
Cadillac Escalade: он давно того не стоит
Когда-то мы понимали всех знаменитостей, которые рассекали на такой машине. Но сейчас то в чем смысл, на рынке полно вариантов поинтереснее. За те деньги, что за него просят (от 76 тыс. долларов в базовой комплектации на рынке США) могли бы предложить что-то посущественнее.
BMW X6 M Competition: нехватка пространства по завышенной стоимости
У BMW X6 , несомненно, мощный движок: восьмицилиндровый, 4.4 л, двойной турбонаддув и 617 л.с. А вот чего ему явно не хватает, так это места внутри салона. А все из-за его узнаваемой заниженной линии крыши.
Нет, ну правда, требовать 120 тыс. долларов за машину, в которой пассажирам придется ютиться, а в багажник мало что влезет – это явно перебор. Неудивительно, что куда больше желающих купить BMW X5 M – двигатель тот же, а с пространством все в норме. К тому же ценник у него приятнее.
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