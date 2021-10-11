Самые популярные кроссоверы с пробегом в 2021 году, и сколько они стоят
Фото: Mitsubishi
Фото: Nissan
Фото: Renault
Фото: Toyota
Фото: Nissan
Четвертое место занимает Renault Duster (745 000 рублей, +28,4%), а пятое – Toyota RAV4 (1 300 000 рублей, +32%). Кроме того, в десятку лидеров в регионе вошли: Nissan X-Trail (955 000 рублей, +27,3%), Lada 4х4 «Нива» (177 000 рублей, +10,6%), Chevrolet Niva (225 000 рублей, -2,2%), BMW X5 (1 396 000 рублей, +26,9%) и Hyundai Creta (1 199 000 рублей; +26,2%).
Как выяснили эксперты Авито Авто, наиболее высоким спросом кроссоверы и внедорожники пользовались в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Краснодарском крае, Башкортостане и Татарстане.
- 770 000 РNissan Qashqai 2008 в Москве
- 1 039 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 450 000 РVolkswagen Tiguan 2014 в Москве
- 1 249 000 РNissan Qashqai 2016 в Москве
- 1 690 000 РMitsubishi Outlander 2019 в Москве
- 2 150 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 720 000 РVolkswagen Tiguan 2016 в Москве
- 2 530 000 РVolkswagen Tiguan 2019 в Москве
- 1 779 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 749 000 РVolkswagen Tiguan 2016 в Москве
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