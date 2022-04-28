28 апреля 2022, 08:23
Самый везучий водитель в мире: выжил в жуткой аварии с двумя грузовиками
Сегодня автомобили безопаснее, чем когда-либо. Но даже самые современные системы безопасности не могут соперничать с законами физики. Поэтому трудно было надеяться, что кто-то выживет в автомобиле, расплющенном между двумя тяжелыми грузовиками.
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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Как сообщают китайские журналисты, в машине ехали две женщины. Девушка за рулем Honda Fit практически не пострадала. Пассажирка, сидевшая на переднем сидении, тоже выжила. Все это можно назвать настоящим чудом. Причина такого везения, возможно, кроется в том, что впереди стояла именно бетономешалка, у которой под смесительным барабаном еще есть достаточно места. Если бы впереди ехал обычный полуприцеп, шансы выжить в легковушке были бы равны нулю.
Упомянутые модели: Honda FIT
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