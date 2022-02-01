1 февраля 2022, 17:27
Сервисмены нашли в Nissan X-Trail бомбу во время планового ТО
Обычный будний день приготовил сотрудникам казанского автосервиса неприятный сюрприз. Когда они загнали на подъемник Nissan X-Trail, то обнаружили приклеенные в районе бензобака бутылку и мобильник.
Дарья Климова Фото: nissanich.ru
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Прибывшие на место полицейские подтвердили, что под автомобиль подложили самодельное взрывное устройство. Как уточняет KazanFirst, к бензобаку была прикреплена бутылка, наполненная легковоспламеняющейся жидкостью. К расследованию инцидента подключились спецслужбы. Владельца автомобиля увезли на допрос.
Упомянутые модели: Nissan X-Trail (от 1 464 000 Р)
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