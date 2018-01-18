18 января 2018, 14:41

«Североамериканским автомобилем года» стал Honda Accord

Новый Honda Accord десятого поколения стал победителем премии «2018 North American Car of the Year». Это уже третий год подряд, когда модель японской марки получает высшую награду от Североамериканского жюри.
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«Североамериканским автомобилем года» стал Honda Accord Honda Accord
Премия присуждается за дизайн, инновационные технологии, передовые системы безопасности, а также динамику и розничную цену моделей. Начиная с 1994 года, в жюри входят 60 профессиональных автомобильных журналистов из Соединенных Штатов и Канады, которые работают в независимых СМИ.

Новый полностью переработанный Accord получил облегченную и более прочную архитектуру, усовершенствованные шасси, самый просторный салон в истории модели. Кроме того, появились два новейших турбо-двигателя VTEC с высоким показателем крутящего момента, 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а также гибридная технология от Honda. Accord также оснащен рядом новых технологий безопасности и помощи водителю.

Комплектации и технические характеристики

Honda Accord 3.0 AT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовседан
Количество дверей/мест4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин249 / 183 при 6000
Объем двигателя2997
Тип трансмисииавтомат 6
Приводпередний
Городской цикл13.7
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл9.2
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Под скидки и «Аккорд» звучит
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Mugen
Тест Honda Accord: ода возмужанию
Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
Андрей
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«Североамериканским автомобилем года» стал Honda Accord
Премия присуждается за дизайн, инновационные технологии, передовые системы безопасности, а также динамику и розничную цену моделей. Начиная с 1994 года, в жюри входят 60 профессиональных автомобильных журналистов из Соединенных Штатов и Канады, которые работают в независимых СМИ.Новый полностью переработанный Accord получил облегченную и более прочную архитектуру, усовершенствованные шасси, самый просторный салон в истории модели. Кроме того, появились два новейших турбо-двигателя VTEC с высоким показателем крутящего момента, 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а также гибридная технология от Honda. Accord также оснащен рядом новых технологий безопасности и помощи водителю.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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