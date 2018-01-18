«Североамериканским автомобилем года» стал Honda Accord
Новый Honda Accord десятого поколения стал победителем премии «2018 North American Car of the Year». Это уже третий год подряд, когда модель японской марки получает высшую награду от Североамериканского жюри.
Премия присуждается за дизайн, инновационные технологии, передовые системы безопасности, а также динамику и розничную цену моделей. Начиная с 1994 года, в жюри входят 60 профессиональных автомобильных журналистов из Соединенных Штатов и Канады, которые работают в независимых СМИ.
Новый полностью переработанный Accord получил облегченную и более прочную архитектуру, усовершенствованные шасси, самый просторный салон в истории модели. Кроме того, появились два новейших турбо-двигателя VTEC с высоким показателем крутящего момента, 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а также гибридная технология от Honda. Accord также оснащен рядом новых технологий безопасности и помощи водителю.
Новый полностью переработанный Accord получил облегченную и более прочную архитектуру, усовершенствованные шасси, самый просторный салон в истории модели. Кроме того, появились два новейших турбо-двигателя VTEC с высоким показателем крутящего момента, 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а также гибридная технология от Honda. Accord также оснащен рядом новых технологий безопасности и помощи водителю.
Комплектации и технические характеристики
|Honda Accord 3.0 AT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|249 / 183 при 6000
|Объем двигателя
|2997
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|передний
|Городской цикл
|13.7
|Загородный цикл
|6.6
|Смешанный цикл
|9.2
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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Отзывы по теме
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
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