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21 августа 2018, 17:31
Skoda выпустила миллионный вседорожник
Компания Skoda производит автомобили SUV-сегмента уже 9 лет. Юбилейным, миллионным кроссовером стал изумрудно-зеленый Karoq в комплектации Ambition со 150-сильным бензиновым турбомотором и «роботом» DSG. Автомобиль уже доставлен своему законному владельцу в Испанию.
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Юбилейный Skoda Karoq сошел с конвейера чешского завода в Квасинах. Производство кроссоверов Skoda налажено не только в Чехии, но также в Китае и России. Кроме того, с недавних пор автомобили Karoq начали собирать в Германии. Эта временная мера вызвана большим спросом на компактный кроссовер в Европе. Весной популярный Karoq начали выпускать и на украинском предприятии «Еврокар». Объемы производства, правда, небольшие. План на 2018 год – всего 628 автомобилей.
Skoda идет еще дальше и обещает представить весной 2019 года на Женевском автосалоне серийную версию концепт-кара Vision X. Ожидается, что новый субкомпактный кроссовер составит конкуренцию своим «товарищам» по концерну Volkswagen Group – Seat Arona и новому Volkswagen T-Cross. Среди ближайших премьер Skoda – «заряженный» Kodiaq RS, который закрепил за собой звание самого быстрого 7-местного кроссовера Нюрбургринга. Публичный дебют новинки состоится в октябре на мотор-шоу в Париже.
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