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21 августа 2018, 17:31

Skoda выпустила миллионный вседорожник

Компания Skoda производит автомобили SUV-сегмента уже 9 лет. Юбилейным, миллионным кроссовером стал изумрудно-зеленый Karoq в комплектации Ambition со 150-сильным бензиновым турбомотором и «роботом» DSG. Автомобиль уже доставлен своему законному владельцу в Испанию.
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Skoda начала выпускать кроссоверы сравнительно недавно. В 2009 году ее первой моделью в этом популярном сегменте стал кроссовер Yeti. За 8 лет было выпущено более 685 тысяч экземпляров Yeti. В конце 2017 года его производство было завершено. Но во вседорожной линейке чешской компании осталось еще три кроссовера: большой Kodiaq (215 тысяч шт.), компактный Karoq (88 тысяч шт.) и еще более компактный Kamiq, который в апреле дебютировал на автосалоне в Пекине, но уже получил 12 000 заказов. В сумме как раз и выходит миллион кроссоверов.

Юбилейный Skoda Karoq сошел с конвейера чешского завода в Квасинах. Производство кроссоверов Skoda налажено не только в Чехии, но также в Китае и России. Кроме того, с недавних пор автомобили Karoq начали собирать в Германии. Эта временная мера вызвана большим спросом на компактный кроссовер в Европе. Весной популярный Karoq начали выпускать и на украинском предприятии «Еврокар». Объемы производства, правда, небольшие. План на 2018 год – всего 628 автомобилей.

Skoda идет еще дальше и обещает представить весной 2019 года на Женевском автосалоне серийную версию концепт-кара Vision X. Ожидается, что новый субкомпактный кроссовер составит конкуренцию своим «товарищам» по концерну Volkswagen Group – Seat Arona и новому Volkswagen T-Cross. Среди ближайших премьер Skoda – «заряженный» Kodiaq RS, который закрепил за собой звание самого быстрого 7-местного кроссовера Нюрбургринга. Публичный дебют новинки состоится в октябре на мотор-шоу в Париже.
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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Купил недавно Йетти 2010 года, 1,2 литра, 105 лошадок, с пробегом 73 тыс. Машину взял у знакомого, знаю всю историю этого авто, с движком было все ок, с ней все было ок, все через официального дилера и сервис. Прошла все процедуры перед продажей. Через 2 месяца стала глохнуть. Потребовался серьезный ...
Валера
Skoda: Московское досье
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
Кирилл
Тест Skoda Yeti: прирученный зверек
1.2 робот. 105 лошадей. неожиданно хорошее впечатление оставляет чех.
дмитрий
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Skoda выпустила миллионный вседорожник
{{material_123660}}Skoda начала выпускать кроссоверы сравнительно недавно. В 2009 году ее первой моделью в этом популярном сегменте стал кроссовер Yeti. За 8 лет было выпущено более 685 тысяч экземпляров Yeti. В конце 2017 года его производство было завершено. Но во вседорожной линейке чешской компании осталось еще три кроссовера: большой Kodiaq (215 тысяч шт.), компактный Karoq (88 тысяч шт.) и еще более компактный Kamiq, который в апреле дебютировал на автосалоне в Пекине, но уже получил 12 000 заказов. В сумме как раз и выходит миллион кроссоверов.Юбилейный Skoda Karoq сошел с конвейера чешского завода в Квасинах. Производство кроссоверов Skoda налажено не только в Чехии, но также в Китае и России. Кроме того, с недавних пор автомобили Karoq начали собирать в Германии. Эта временная мера вызвана большим спросом на компактный кроссовер в Европе. Весной популярный Karoq начали выпускать и на украинском предприятии «Еврокар». Объемы производства, правда, небольшие. План на 2018 год – всего 628 автомобилей.Skoda идет еще дальше и обещает представить весной 2019 года на Женевском автосалоне серийную версию концепт-кара Vision X. Ожидается, что новый субкомпактный кроссовер составит конкуренцию своим «товарищам» по концерну Volkswagen Group – Seat Arona и новому Volkswagen T-Cross. Среди ближайших премьер Skoda – «заряженный» Kodiaq RS, который закрепил за собой звание самого быстрого 7-местного кроссовера Нюрбургринга. Публичный дебют новинки состоится в октябре на мотор-шоу в Париже.
2018-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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