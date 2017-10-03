3 октября 2017, 13:51

Скоро в Россию приедет Citroen C3 Aircross

Citroen собирается вывести на российский рынок модель C3 Aircross. Французский кроссовер станет доступен для отечественных покупателей в начале 2018 года.
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Citroen C3 Aircross
Аналитики компании предполагают, что новинка сможет заменить снятую с производства модель Picasso. Паркетник построен на базе Opel Crossland X, что привело к ряду похожих технологических решений. Так, применена аналогичная горизонтальная регулировка заднего ряда сидений, которая позволяет увеличить емкость багажного отсека. Но у C3 Aircross увеличен дорожный просвет в отличие от модели Opel.

Особенностью C3 Aircross станет не подкапотная «начинка», а ряд дизайнерских решений. Новинка выпускается в расширенной цветовой палитре и с дополнительными декоративными элементами. Компания заявляет о 90 вариантах дизайна - автомобиль можно будет приобрести и в однотонном исполнении, и с двухцветными комбинациями окраски кузова.

Кроссовер приводится в движение турбированным бензиновым двигателем PureTech с мощностью 110 «лошадей». Парой выступает автоматическая коробка передач. Если компания привезет в Россию дизельную модификацию, то она будет менее мощной - отдача составит 90 л.с., а работать она будет только с «механикой».

Производитель пока не обнародовал официальный прайс на новую для российского рынка модель. Скорее всего, стоимость превысит миллион рублей.

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Скоро в Россию приедет Citroen C3 Aircross
{{model_6344}}Аналитики компании предполагают, что новинка сможет заменить снятую с производства модель Picasso. Паркетник построен на базе Opel Crossland X, что привело к ряду похожих технологических решений. Так, применена аналогичная горизонтальная регулировка заднего ряда сидений, которая позволяет увеличить емкость багажного отсека. Но у C3 Aircross увеличен дорожный просвет в отличие от модели Opel.Особенностью C3 Aircross станет не подкапотная «начинка», а ряд дизайнерских решений. Новинка выпускается в расширенной цветовой палитре и с дополнительными декоративными элементами. Компания заявляет о 90 вариантах дизайна - автомобиль можно будет приобрести и в однотонном исполнении, и с двухцветными комбинациями окраски кузова.Кроссовер приводится в движение турбированным бензиновым двигателем PureTech с мощностью 110 «лошадей». Парой выступает автоматическая коробка передач. Если компания привезет в Россию дизельную модификацию, то она будет менее мощной - отдача составит 90 л.с., а работать она будет только с «механикой».Производитель пока не обнародовал официальный прайс на новую для российского рынка модель. Скорее всего, стоимость превысит миллион рублей.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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