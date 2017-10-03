Скоро в Россию приедет Citroen C3 Aircross
Особенностью C3 Aircross станет не подкапотная «начинка», а ряд дизайнерских решений. Новинка выпускается в расширенной цветовой палитре и с дополнительными декоративными элементами. Компания заявляет о 90 вариантах дизайна - автомобиль можно будет приобрести и в однотонном исполнении, и с двухцветными комбинациями окраски кузова.
Кроссовер приводится в движение турбированным бензиновым двигателем PureTech с мощностью 110 «лошадей». Парой выступает автоматическая коробка передач. Если компания привезет в Россию дизельную модификацию, то она будет менее мощной - отдача составит 90 л.с., а работать она будет только с «механикой».
Производитель пока не обнародовал официальный прайс на новую для российского рынка модель. Скорее всего, стоимость превысит миллион рублей.
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