11 января 2022, 12:49
Слухи о смерти 5-дверной Lada Niva оказались сильно преувеличенными: АвтоВАЗ возобновил сборку
Несмотря на упорные слухи о скором прекращении производства 5-дверной Lada Niva, Волжский автозавод возобновил сборку модели после трехмесячного перерыва. В среднем планируют собирать по 40 автомобилей в день.
Дарья Климова Фото: Avtograd news
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Как выяснил паблик в ВК Avtograd News, российский автогигант получил новый большой госзаказ и неожиданно возобновил сборку длиннобазной Lada Niva. Еще в 30 декабря было сварено 27 кузовов, а в первый рабочий день нового года, 10 января, на участке сварки изготовили еще 38 кузовов. Каждый день предполагается выпускать, в среднем, по 40 экземпляров. Всего до мая 2022-го предприятие планирует собрать свыше 2 600 внедорожников ВАЗ-2131. Дальнейшая судьба модели будет зависеть от спроса и интереса со стороны государства.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2131) (от 538 700 Р)
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