Зачем канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту хотели подарить «Ладу Ниву»?
Фото: АвтоВАЗ
Оказывается, советское правительство не горело желанием проводить Олимпиаду-80 в Москве. Слышать такое сегодня как минимум удивительно - все мы прекрасно знаем, что XX летние Олимпийские игры были названы лучшими в истории мирового олимпийского движения. Кто помнит те горячие июльско-августовские дни, пожалуй, с этим утверждением согласится. Верить или не верить немецкому СМИ – дело каждого. Но давайте послушаем, что вещал в 2014-м Der Spiegel.
Отменить Олимпиаду?
Корреспондент издания Маттиас Шепп рассказал, что 25 декабря 1975 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев написал по поводу предстоящего мероприятия буквально следующее: «Каким-то странным образом мы все-таки приняли решение провести Олимпийские игры. Они стоят колоссальных денег, и, возможно, еще есть смысл отменить их. К тому же остается опасность террористических актов и скандалов, которые могут навредить репутации Советского Союза».
Была, утверждает в своей статье журналист, и служебная записка председателя КГБ Юрия Андропова, которая датирована 12 мая 1980 года. Приведенный в ней текст такой: «Спецслужбы нашего противника и иностранные антисоветские организации занимаются активной разработкой акций, имеющих целью сорвать Олимпийские игры». По этой самой причине, оказывается, «было принято решение отказать во въезде в СССР 6000 иностранцев, которые могли бы устроить враждебные акции во время спортивного мероприятия». Для внутреннего пользования МВД СССР опубликовало фотографии 3000 международных террористов.
Откуда такая напряженность и странная реакция западных государств? Да все очень просто: 25 декабря 1979 года Советский Союз ввел свои войска в Республику Афганистан, и 42 государства, включая такие сильные страны, как США, Япония и ФРГ, приняли решение не посылать своих спортсменов на московскую Олимпиаду. При этом идея бойкота Игр в Москве родилась еще до решения о вводе советских войск в Афганистан. На Западе неоднократно обсуждался вопрос о бойкоте Олимпиады в знак протеста против преследования в Советском Союзе инакомыслящих.
На даче ему пригодится
Как бы то ни было, но в Кремле зарубежный бойкот восприняли без удовольствия. Корреспондент Der Spiegel утверждает, что генсек Брежнев решил лично «поработать» с канцлером Федеративной Республики Германия Гельмутом Шмидтом, а в качестве аргумента использовал приманку под названием «Лада Нива».
На заседании политбюро, прошедшем 19 июня 1980 года, Леонид Ильич заявил коллегам-партийцам: «Предлагаю подарить Шмидту автомобиль «Лада Нива», который стоит в ФРГ 16 тыс. немецких марок». Во внимание принимался тот факт, что у Гельмута Шмидта «на побережье недалеко от г. Киля есть дача, а дороги там не особо хороши, тем более супруга г-на Шмидта водит автомобиль и изучает болотные растения». Глава советской компартии посчитал, что «такой подарок понравится Гельмуту Шмидту». Не забыли кремлевские долгожители и о министре иностранных дел ФРГ Хансе-Дитрихе Геншере – ему планировалось презентовать хорошее охотничье ружье.
«Ниву» германскому канцлеру хотели подарить во время его рабочего визита в Москву 30 июня 1980 года, то есть за три недели до официальной церемонии открытия XX летних Олимпийских Игр. Маттиас Шепп утверждает, что ничего не сочиняет от себя и ссылается на телеграмму советскому послу в Бонне от 18 июня 1980 года. В ней бывший президент Национального олимпийского комитета ФРГ Вилли Дауме просит «не считать решение германской стороны не принимать участия в московской Олимпиаде окончательным. Не исключено, что ситуация изменится после визита Гельмута Шмидта в Москву».
К сожалению, в материале Шеппа не говорится о том, передали «Ниву» канцлеру или нет. Доподлинно же известно, что Федеративная Республика Германии все же отказалась посылать своих олимпийцев в советскую столицу. Вместе с командами США, Канады и еще 26-ю странами западные немцы полетели в Филадельфию на так называемые Игры бойкота под лозунгом «Колокола свободы». Они прошли одновременно с Олимпиадой в Москве.
Дороговато было
Надо заметить, что к началу Олимпиады-80 советский компактный внедорожник «Лада Нива» был еще довольно свежим автомобилем – его серийное производство стартовало 5 апреля 1977 года. Стоила «Нива», признаться, немало - 9000 крепких советских рублей. И это до 1 июля 1979 года, когда едино моментно выросли в цене все советские легковые автомобили. С той даты за тольяттинский полноприводник уже приходилось выкладывать 10 300 «деревянных». Но нажиться на потребителе ВАЗ не сумел - покупательский спрос на «Ниву» упал, и ценник пришлось вернуть на прежний уровень.
Впрочем, в те годы, помимо нехватки у населения денег, была и другая проблема – как ни странно, невозможность потратить эти самые деньги. Дело в том, львиная доля собираемых внедорожников «Лада Нива» (по некоторым данным, до 80% всех машин) завод отправлял на экспорт, и оставшиеся 20% автомобилей невольно переходили в ранг дефицита.
Не стоит верить и слухам о том, что, дескать, на зарубежных рынках отечественная полноприводная малолитражка предлагалась по бросовым ценам. Это миф. Не в пример другим отечественным моделям «Нива» за пределами СССР стоила дорого даже по их меркам. В той же Германии в начале 1980-х годов за бензиновую версию «Нивы» бюргерам предлагалось платить до 22 тыс. дойчмарок, за дизельную еще дороже — почти 26 тыс. марок. Есть и более свежие цифры. Например, в Великобритании в 1996 году стоимость «Нивы» достигала 7 999 фунтов стерлингов (или 12 078 долларов США).
Относительно недорогой Lada Niva Legend (чувствуете, мы перешли на латинский и использовали современное название модели?) является в наши дни. Модификация с 3-дверным кузовом оценена производителем в 620 000 рублей (6 900 евро), пятидверка стоит от 676 000 рублей (7 500 евро).
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